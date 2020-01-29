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Не нужно ничего бояться: что делать, если работодатель не платит зарплату

STYLERЖизнь    29.01.2020 - 22:55
Не нужно ничего бояться: что делать, если работодатель не платит зарплату
Зарплата в Украине (Фото: РБК-Украина)

Министр Милованов рассказал, куда обращаться при невыплате зарплаты

Украинцы часто сталкиваются с нарушениями по выплате заработной платы. Министр экономики Тимофей Милованов рассказал что нужно делать, когда работодатель не выплачивает зарплату и нарушает права.

Он отметил на пресс-брифинге по результатам правительства, что если нет возможности сразу пойти в суд, то стоит обращаться в другие инстанции – профсоюзы, Государственную службу по труду.

"Во-первых, люди, которым не платят зарплаты, должны обратиться к профсоюзам. Во-вторых, они могут обратиться в суд с иском о взыскании причитающейся заработной платы. Не нужно этого бояться. Третье, нужно обращаться к государственной службе Украины по вопросам труда, этот центральный орган исполнительной власти, который сейчас под Министерством развития экономики торговли и сельского хозяйства", - отметил министр экономики.

Милованов добавил, что ведомство планирует ввести постоянный мониторинг задолженностей по зарплате.

"Пожалуйста, обращайтесь к госслужбе по труду с жалобами о невыплате зарплат, мы должны реагировать. Мы вводим постоянный мониторинг и будем более активно работать с рынком, для того, чтобы все зарплаты были выплачены", - сказал Тимофей Милованов.

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Новости Украины зарплатаТимофей Милованов
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