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Мне запретили общаться с людьми: министр Милованов сделал странное заявление

STYLERПерсоны    14.01.2020 - 18:49
Мне запретили общаться с людьми: министр Милованов сделал странное заявление
Тимофей Милованов (Фото: РБК-Украина)

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что перенес операцию

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что не будет общаться с журналистами, так как ему это запретили врачи. Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник.

Как сообщает издание "Українські Новини", Тимофей Милованов сообщил, что не может общаться с журналистами вне пресс-конференции, так как у него отсутствует иммунитет после операции.

"Я выходные провел в больнице, где мне сделали операцию в частной клинике…У меня сейчас нулевой иммунитет, поэтому я прошу прощения, что не смогу ответить на вопросы после этого, мне запретили общаться с людьми", - сообщил украинский министр.

Однако Милованов не стал уточнять, какую именно он перенес операцию.

Он отметил, что медсестры в больницах должны работать с пациентами все 24 часа после операции, так как при передаче смены медсестер передается неточная информация.

"Важно, чтобы тот самый человек ухаживал, особенно после операции первые 24 часа. Исследования показывают, что большинство медицинских ошибок, которые приводят к смерти, совершаются в послеоперационный период, в первые 24 часа, или 72. Из-за того, что неточно передается информация при смене медсестер – вкололи тот антибиотик, выдержали час. Так вот, нужно, чтобы человек был 24 часа, но это запрещено. По законодательству женщина не может работать в ночь 24 часа, сутки не может. У нас есть современная клиника, но трудовые отношения там нелегальны. Поэтому медсестра, если я умру, и моя семья подаст в суд, незащищена, потому что она ночью работала со мной нелегально", - сказал министр.

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