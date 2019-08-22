Не потрібно мовчки терпіти: Супрун розкрила всю правду про менструальний біль

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Уляна Супрун дала жінкам важливі рекомендації про критичні дні

Уляна Супрун дала поради тим жінкам, які відчувають сильний біль під час критичних днів. В. о. міністра охорони здоров'я зазначила, що дисменорею (дуже сильні болі) відчувають від 45 до 95% жінок. Про це експерт написала на своїй Facebook-сторінці.

Супрун вважає, що біль не потрібно терпіти, як кажуть лікарі. Є способи, як з ним боротися. Слід пам'ятати, що дисменорея буває первинна і вторинна. У них різні причини, а також способи подолання.

Первинна дисменорея

В такому випадку живіт болить кожен раз - з самого початку менструацій, тобто з підліткового віку. При цьому жінки не мають тазових патологій. Причина болю і дискомфорту в високому рівні простагландинів. Ці речовини утворюються з арахідонової жирної кислоти і запускають скорочення матки під час менструації. Ймовірність первинної дисменореї підвищує сімейний анамнез, куріння і рясні менструації. Хороші новини полягають в тому, що з роками вона може слабшати, а біль при ній допоможуть подолати такі ліки, як аспірин, парацетамол та інші.

Також ефективна при первинній дисменореї гормонотерапія.

Спазмалгетики, вітамін К і магній як засоби для зменшення болю поки досліджують клінічно.

Тепла грілка, гарячий душ або сауна досить ефективно долають менструальні болі.

Вторинна дисменорея

Вторинна дисменорея зустрічається у 10% жінок з болісними місячними. Вона розвивається після 25-30 років або принаймні після початку статевого життя. Така дисменорея може мати різну основу: ендометріоз, аденоміоз, фіброми в матці, запалення органів малого тазу, поліпи в кишечнику, лейоміосаркому матки, ектопічна (позаматкова) вагітність, стеноз (звуження) цервікального каналу.

Також вона може бути під час сексу і дефекації. Якщо ліки не допомагають, жінці варто звернутися до лікаря.

Вторинну дисменорею лікують відповідно до виявленої причини: комбінованими оральними контрацептивами або іншими формами гормональних контрацептивів, операційними втручаннями, антибіотиками у разі інфекції, і в особливо важких випадках - видаленням матки. Своєчасне звернення до лікаря допоможе уникнути багатьох проблем.

Способи зменшити прояв первинної дисменореї:

Їжте багато риби і горіхів. Омега-3 жирні кислоти стануть "траплятися" в тілі трохи частіше, а простагландини з арахідонової жирної кислоти будуть утворюватися рідше.

Споживання меншої кількості кави може зменшити симптоми (до 300 мг кофеїну в день). Також важливо пити достатньо води.

Будьте активною навіть у критичні дні.

Займайтеся сексом або мастурбируйте в перші дні менструацій. Під час оргазму виділяються ендорфіни - нейромедіатори задоволення.

Пологи або кілька вагітностей можуть знизити первинну дисменорею, але це працює не завжди.

Як ми раніше писали, Супрун розповіла українцям про те, що таке ПТСР – посттравматичний стресовий розлад. На своїй сторінці у Facebook вона пояснила, що багато симптомів цього розладу можуть бути непомітними і перерахувала на що рідним і близьким варто звернути увагу, якщо їх близька людина нещодавно пережила важкий період.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Уляна Супрун розповіла про нововведення в програмі "Доступні ліки".