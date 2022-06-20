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Как нужно хранить серебряные изделия, чтобы они не темнели: лучшие способы

Новина українською →
Понедельник 20 июня 2022 17:03
Как нужно хранить серебряные изделия, чтобы они не темнели: лучшие способы Как правильно хранить серебро (unsplash)
Автор: Татьяна Самарук

Многие люди любят носить серебряные украшения. Однако впоследствии эти вещи могут потерять свою красоту, если их неправильно хранить.

Что делать, чтобы серебро не темнело - читайте ниже.

Как известно, изделия из серебра подвержены потемнению, особенно если неправильно хранить их.

Потемневшим украшениям можно вновь вернуть чистоту и блеск, не допустив никаких повреждений серебряной поверхности. В этом помогут мыльная вода и нашатырный спирт.

Однако лучше хранить изделия так, чтобы они всегда сохраняли цвет.

Как правильно хранить

Чтобы серебряные украшения не потемнели, их нужно защитить сразу двумя "оболочками". В роли внутреннего слоя должен выступить целлофан, а роли наружного - фольга.

Сначала их следует положить в целлофановый пакетик. Необходимо, чтобы в мешочке почти не осталось воздуха. Далее украшения надо завернуть в алюминиевую фольгу. Важно, чтобы никаких отверстий не оставалось.

Если вещи из серебра будут храниться вот в такой двойной упаковке, то изделия точно не потемнеют.

Также все изделия из разных металлов нужно хранить отдельно, чтобы не было царапин и украшения не потемнели друг от друга. Даже если в коробке находятся только золотые или только серебряные предметы, то стоит убедиться, что они отделены друг от друга.

Кроме того, удачным решением может стать специальный чехол-органайзер с отделениями, дополненный мягким, приятным на ощупь материалом.

К тому же важно, чтобы коробки или контейнеры не были металлическими и с мелкими деталями внутри, которые могут поцарапать и повредить хрупкую поверхность.

Лучшим решением будут деревянные шкатулки или ящики с отсеками разного размера.

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