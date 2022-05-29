Когда нужно добавлять лавровый лист в суп при варке: не все делают это правильно

Есть несколько правил, которые рекомендуют соблюдать кулинары для использования лаврового листа при приготовлении супа.

Промывание лаврового листа

Не все хозяйки при варке супа перед тем, как добавить лавровый лист, моют эту специю. Но на самом деле листья перед введением в состав блюда важно тщательно промыть.

Для этого можно использовать обычную воду из-под крана, а также применяется вариант промывки только кипятком, то есть "ошпаривать".

Когда добавлять лавровый лист при варке

Важно помнить, что лавровый лист должен вариться в супе 5-15 минут.

Дело в том, что если бросить приправу в кастрюлю за минуту другую перед тем, как выключить конфорку - такого времени будет не достаточно, чтобы пряности придали блюду вкус, аромат и полезные свойства.

Удалять ли лавровый лист после приготовления?

Тут мнения у кулинаров разнятся, поэтому каждая хозяйка может принять решение на свой вкус.

Когда в супе остается лавровый лист, блюдо может выходить еще пикантнее и более терпким.

А если вы не желаете смаковать горечь при употреблении супа, то специю лучше убрать.