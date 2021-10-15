Коли потрібно робити щеплення тим, хто перехворів на коронавірус: у МОЗ зробили важливу заяву

Українцям, які перехворіли на коронавірус, можуть отримати щеплення тільки через 6-8 місяців після одужання. Також до них відносяться і люди, які не належать до групи ризику.

Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в ефірі "UA: Українське радіо".

Коли потрібно робити щеплення

За його словами, людям із групи ризику щеплення потрібно робити відразу після одужання та після завершення первинного циклу реабілітації. Також він додав, що немає референтного рівня антитіл, щоб не захворіти.

Вчені дослідили, що вакцина від COVID-19 немає ніякого впливу на РНК або ДНК, геном людини, не змінюючи нічого в організмі.

Окрім того, головний санітарний лікар запевнив, що в Україні застосовують безпечні препарати, що рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я та над вакцинами здійснюється державний контроль.

"Вакцини пройшли два повноцінних етапи досліджень, і вже завершується третій етап клінічних досліджень, а це вже фінальний етап безпеки вакцини", – підсумував Кузін.

Де можна вакцинуватися від COVID-19: