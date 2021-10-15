ru ua
Пт, 15 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Коли потрібно робити щеплення тим, хто перехворів на коронавірус: у МОЗ зробили важливу заяву

Новость на русском →
П'ятниця 15 жовтня 2021 17:31
Коли потрібно робити щеплення тим, хто перехворів на коронавірус: у МОЗ зробили важливу заяву Вакцинація від коронавірусу в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українцям, які перехворіли на коронавірус, можуть отримати щеплення тільки через 6-8 місяців після одужання. Також до них відносяться і люди, які не належать до групи ризику.

Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в ефірі "UA: Українське радіо".

Коли потрібно робити щеплення

За його словами, людям із групи ризику щеплення потрібно робити відразу після одужання та після завершення первинного циклу реабілітації. Також він додав, що немає референтного рівня антитіл, щоб не захворіти.

Вчені дослідили, що вакцина від COVID-19 немає ніякого впливу на РНК або ДНК, геном людини, не змінюючи нічого в організмі.

Окрім того, головний санітарний лікар запевнив, що в Україні застосовують безпечні препарати, що рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я та над вакцинами здійснюється державний контроль.

"Вакцини пройшли два повноцінних етапи досліджень, і вже завершується третій етап клінічних досліджень, а це вже фінальний етап безпеки вакцини", – підсумував Кузін.

Де можна вакцинуватися від COVID-19:

  • У пункті щеплень;
  • За місцем роботи;
  • У центрі масової вакцинації.

Раніше ми повідомляли, що вчені розповіли, як довго зберігається імунітет після коронавірусу.

Також лікарі назвали важливі симптоми, які допоможуть відрізнити застуду від грипу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
LITE
Свято 15 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 15 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела