ru ua
Чт, 14 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Как долго сохраняется иммунитет после коронавируса: ученые назвали точную цифру

Новина українською →
Четверг 14 октября 2021 16:45
Как долго сохраняется иммунитет после коронавируса: ученые назвали точную цифру Ученые назвали продолжительность иммунитета у переболевших коронавирусом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Швеции и Италии ученые провели исследование, которое показало, что у большинства переболевших на коронавирус антитела сохраняются до 15 месяцев.

Об этом говорится в статье на сайт bioRxiv.org.

Что показало исследование

В ходе исследования было проанализировано 188 образцов крови у 136 выздоравливающих пациентов, которые болели в разной форме. Для сравнения также взяли образцы крови 23 вакцинированных людей.

Ученые исследовали, что пик количества антител приходился на 15-28-й день после инфицирования. Потом ответ антител IgG и титры нейтрализации плазмы постепенно снижались, но стабилизировались через шесть месяцев, а плазмонейтрализуюча активность против варианта вируса G614 сохранялась до 15 месяцев.

Также средние нейтрализующие титры против беты, гаммы и дельта вариантов в плазме, собранной на раннем (15-103 дни) и позднем (9-15 месяцев) этапах выздоровления, были в 16 и 8 раз ниже, чем против G614.

Поэтому специалисты пришли к выводу, что иммунитет против коронавируса в целом длительное, но распространение новых вариантов "вызывает большое беспокойство".

Чтобы уберечься от COVID-19, нужно следовать приведенным советам:

  • Держитесь на безопасном расстоянии от других людей (по крайней мере 1 метр), даже если они не кажутся больными;
  • Надевайте маску, находясь между людьми, особенно когда вы в помещении или не можете физически дистанцироваться;
  • Отдавайте предпочтение открытым местам и хорошо проветриваемым помещениям;
  • Часто мойте руки мылом и водой или используйте спиртосодержащий антисептик для рук;
  • Вакцинируйтесь;
  • Во время кашля или чихания прикрывайте нос и рот согнутым локтем или салфеткой;
  • Если плохо себя чувствуете, оставайтесь дома.

Ранее мы сообщали, что Ляшко рассказал, жертвами фейков о вакцинации становятся дети.

Также недавно мы сообщали, нужно ли делать компьютерную томографию во время COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
LITE
Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, приметы
Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, приметы