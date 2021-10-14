Как долго сохраняется иммунитет после коронавируса: ученые назвали точную цифру
В Швеции и Италии ученые провели исследование, которое показало, что у большинства переболевших на коронавирус антитела сохраняются до 15 месяцев.
Об этом говорится в статье на сайт bioRxiv.org.
Что показало исследование
В ходе исследования было проанализировано 188 образцов крови у 136 выздоравливающих пациентов, которые болели в разной форме. Для сравнения также взяли образцы крови 23 вакцинированных людей.
Ученые исследовали, что пик количества антител приходился на 15-28-й день после инфицирования. Потом ответ антител IgG и титры нейтрализации плазмы постепенно снижались, но стабилизировались через шесть месяцев, а плазмонейтрализуюча активность против варианта вируса G614 сохранялась до 15 месяцев.
Также средние нейтрализующие титры против беты, гаммы и дельта вариантов в плазме, собранной на раннем (15-103 дни) и позднем (9-15 месяцев) этапах выздоровления, были в 16 и 8 раз ниже, чем против G614.
Поэтому специалисты пришли к выводу, что иммунитет против коронавируса в целом длительное, но распространение новых вариантов "вызывает большое беспокойство".
Чтобы уберечься от COVID-19, нужно следовать приведенным советам:
- Держитесь на безопасном расстоянии от других людей (по крайней мере 1 метр), даже если они не кажутся больными;
- Надевайте маску, находясь между людьми, особенно когда вы в помещении или не можете физически дистанцироваться;
- Отдавайте предпочтение открытым местам и хорошо проветриваемым помещениям;
- Часто мойте руки мылом и водой или используйте спиртосодержащий антисептик для рук;
- Вакцинируйтесь;
- Во время кашля или чихания прикрывайте нос и рот согнутым локтем или салфеткой;
- Если плохо себя чувствуете, оставайтесь дома.
Ранее мы сообщали, что Ляшко рассказал, жертвами фейков о вакцинации становятся дети.
Также недавно мы сообщали, нужно ли делать компьютерную томографию во время COVID.