Шуляк: беременные женщины могут получить медицинскую помощь в любом роддоме

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, все роженицы в условиях военного положения имеют право получить медицинскую помощь во время родов в любом из работающих родильных домов, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины.

"Даже если они сменили место жительства, помощь окажут где угодно. Надо только позвонить в контакт-центр НСЗУ 16-77 и узнать, где поблизости находится больница с родильным отделением или роддом", - сообщила она.

В частности, на родах желательно иметь удостоверение личности, обменную карту, вещи индивидуального пользования для себя и ребенка на время пребывания в больнице.

Получить медицинскую услугу бесплатно можно: