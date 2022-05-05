Нужна срочная помощь для фронта: волонтеры объявили сбор средств

"Нужна срочная помощь на фронт. Срочная, так как рашисты атакуют. В понедельник нужно выкупить 2 дрона – 180 тысяч и лекарств почти на 30 тысяч. Бойцы болеют, так как в полях и окопах еще холодно. Враги сбили несколько дронов. Без дронов, как без глаз, разведка, корректировка огня, сброс. Идут адские бои, наши бойцы отбивают атаки россиян", - сообщает волонтер.

Она добавила, что на этой неделе оплатила Autel 2 Pro+ smart controller 126 тысяч, оплатила Аutel lite 1800 евро, купила 35 тактических очков на 900$ -все это еще в дороге. Часть наши бойцы уже получили и очень благодарны.

"Прошу, у кого есть возможность помогать фронту, наши ребята защищают каждого из нас", - призвала Юсупова и дала реквизиты для сбора средств.

5375411504293973 Монобанк

Получатель Юсупова Наталія

IBAN UA753220010000026204306753142.

ІПН/ЄДРПОУ 2653916860

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН/ЄДРПОУ 1518803304

5437590090303159 Райффайзен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Перевод Paypal

pp@nataliiayusupova.name

Фото: facebook.com/nataliiayusupova