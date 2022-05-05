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Потрібна термінова допомога для фронту: волонтери оголосили збір коштів

Волонтери просять про допомогу для фронту (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Волонтер Наталія Юсупова оголосила терміновий збір коштів на дрони для розвідників, які зараз захищають Україну на фронті. Вона розмістила реквізити для збору коштів і просить про будь-яку посильну допомогу.

Яка потрібна сума і куди можна відправити перекази, Наталія Юсупова розповіла на своїй сторінці в Facebook.

"Потрібна термінова допомога на фронт. Термінова, оскільки рашисти атакують. У понеділок потрібно викупити 2 дрони – 180 тисяч і ліків майже на 30 тисяч. Бійці хворіють, бо в полях і окопах ще холодно. Вороги збили кілька дронів. Без дронів, як без очей, розвідка, коригування вогню, скидання. Йдуть пекельні бої, наші бійці відбивають атаки росіян", - повідомляє волонтер.

Вона додала, що на цьому тижні оплатила Autel 2 Pro+ smart controller 126 тисяч, оплатила Autel lite 1800 Євро, купила 35 тактичних очок на 900$ - все це ще в дорозі. Частину наші бійці вже отримали та дуже вдячні.

"Прошу, у кого є можливість допомагати фронту, наші хлопці захищають кожного з нас", - закликала Юсупова і дала реквізити для збору коштів.

5375411504293973 Монобанк

Одержувач Юсупова Наталія

IBAN UA753220010000026204306753142.

ІПН / ЄДРПОУ 2653916860

5375 4141 2065 9130 Монобанк

IBAN UA883220010000026205308073238

ІПН / ЄДРПОУ 1518803304

5437590090303159 Райффайзен банк.

iBAN UA743229040000000002620836342.

Переказ Paypal

pp@nataliiayusupova.name

Фото: facebook.com/nataliiayusupova

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився телеграм-бот для тих, хто хоче стати волонтером і допомагати українцям.

А також розповідали про те, як відправити послання на фронт для ЗСУ.

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