Нужна помощь: в Киев прибыл борт с ранеными на фронте воинами

Украинцев просят помочь раненым бойцам ВСУ, которых доставили в Киев в военный госпиталь сразу в реанимацию. Известный волонтер Наталья Юсупова опубликовала перечень предметов первой необходимости, включая продукты питания для украинских защитников, госпитализированных с передовой на Донбассе.

Отмечается, что борт с ранеными военными прибыл в столицу из Борисполя. У них пулевые и осколочные ранения, есть контуженые и с тяжелыми травмами.

"За 12 дней марта погибло 9 украинских воинов и 42 бойца получили ранения. Цифры ужасающие для "перемирия", - написала Юсупова в своем Facebook.

Волонтер рассказала, что есть постоянная потребность в питьевых йогуртах, воде, соках, колбасных изделиях и сыре, а также кофе, чае, сладком - все это нужно ежедневно.

"Еще из отчетов, за последние две недели оплатила аппарат для операционной 44 тыс, слуховые аппараты для воина 40 тыс, оплатила лекарство для онкобольного бойца 113 тыс, купила тактический рюкзак 7 тыс, одежда 2800 и 5700 тыс, на лекарство еще 5 тыс и 5 тыс, всего больше чем на 200 тыс грн", - говорится в публикации.

Юсупова также опубликовала в сети чеки за сделанные покупки.

Военный госпиталь расположен на улице Госпитальная, 18, отделение - травматология.

"Сейчас карантин, кто хочет прийти, пишите в комментах или в личку, заранее... Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова", - написала она.

Нужна помощь - в Киев прибыл борт с ранеными военными с передовой (Фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Как сообщалось ранее, 10 марта в больницы Днепра из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе вертолетами доставили четырех раненых украинских воинов.

12 марта оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе Зайцево, в результате чего был ранен украинский боец.