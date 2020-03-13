Потрібна допомога: у Київ прибув борт з пораненими на фронті воїнами

Українців просять допомогти пораненим бійцям ЗСУ, яких доставили в Київ у військовий госпіталь відразу в реанімацію. Відома волонтерка Наталя Юсупова опублікувала перелік предметів першої необхідності, включаючи продукти харчування для українських захисників, госпіталізованих з передовою на Донбасі.

Зазначається, що борт із пораненими воїнами прибув до столиці з Борисполя. У них кульові та осколкові поранення, є контужені та з важкими травмами.

"За 12 днів березня загинуло 9 українських вояків і 42 бійця отримали поранення. Цифри жахливі для "перемир'я", - написала Юсупова у своєму Facebook.

Волонтерка розповіла, що є постійна потреба в питних йогуртах, воді, соках, ковбасних виробах і сирах, а також каві, чаю, солодощах - все це потрібно щодня.

"Ще зі звітів, за останні два тижні оплатила апарат для операційної 44 тис, слухові апарати для воїна 40 тис, оплатила ліки для онкохворого бійця 113 тис, купила тактичний рюкзак 7 тис, одяг 2800 і 5700 тис, на ліки ще 5 тис і 5 тис, всього більше ніж на 200 тис грн", - йдеться у публікації.

Юсупова також опублікувала в мережі чеки за зроблені покупки.

Військовий госпіталь розташований на вулиці Госпітальна, 18, відділення - травматологія.

"Зараз карантин, хто хоче прийти, пишіть у коментах або в особисті повідомлення, заздалегідь... Карти для допомоги 4627 0551 5012 8394 Приват і 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова", - написала вона.

Потрібна допомога - у Київ прибув борт з пораненими воїнами з передової (Фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Як повідомлялося раніше, 10 березня в лікарні Дніпра із зони проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі вертольотами доставили чотирьох поранених українських воїнів.

12 березня окупанти обстріляли позиції ЗСУ в районі Зайцевого, в результаті чого був поранений український боєць.