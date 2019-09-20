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Нужна помощь: под Киевом пропал 13-летний мальчик с параличом руки (фото)

STYLERНужна помощь    20.09.2019 - 16:06
Нужна помощь: под Киевом пропал 13-летний мальчик с параличом руки (фото)
Под Киевом пропал мальчик Андрей Гук (Фото: коллаж РБК-Украина)

Полиция просит помочь установить место нахождения парня

Украинцев просят помочь найти пропавшего мальчика, который вчера утром ушел из дома в Фастове под Киевом и с тех пор не выходит на связь. У 13-летнего Андрея Гука паралич правой руки. В сети показали фото парня и дали приметы.

В последний раз мальчика видели около половины восьмого утра 19 сентября на улице Транспортная. Уже более суток от него нет никаких вестей. Андрея разыскивают сотрудники Фастовского отделения полиции.

Нужна помощь: под Киевом пропал 13-летний мальчик с параличом руки (фото)

Под Киевом пропал мальчик Андрей Гук (Фото: kiev.informator.ua)

Мальчику на вид около 12-14 лет. Его рост 168 сантиметров, имеет худощавое телосложение, форма лица овальная, глаза голубые, волосы светло-русые.

Также у парня есть особая примета - у него парализована правая рука.

Андрей был одет в красную куртку с серыми полосками, на нем спортивные штаны - спереди красного цвета, а сзади черного. Парень обут в кроссовки салатового цвета. С собой у мальчика был голубой рюкзак.

В полиции обратились к гражданам за помощью и просят всех, кто имеет какую-либо информацию о возможном месте нахождения Андрея сообщать по телефону спецлинии полиции "102" или 093-3034986 (дежурная часть Фастовского отделения полиции).

Как сообщалось ранее, столичная полиция разыскивает преступников, которые совершили разбойные нападения на ювелирные магазины в Киеве в течение 2018-2019 годов. Правоохранители показали фото разбойников и дали приметы, и за сведения о злоумышленниках обещают 100 тысяч гривен.

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