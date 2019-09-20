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Потрібна допомога: під Києвом зник 13-річний хлопчик з паралічем руки (фото)

STYLERПотрібна допомога    20.09.2019 - 16:06
Потрібна допомога: під Києвом зник 13-річний хлопчик з паралічем руки (фото)
Під Києвом зник хлопчик Андрій Гук (Фото: колаж РБК-Україна)

Поліція просить допомогти встановити місце знаходження хлопця

Українців просять допомогти знайти зниклого хлопчика, який вчора вранці пішов з дому у Фастові під Києвом і відтоді не виходив на зв'язок. У 13-річного Андрія Гука параліч правої руки. У мережі показали фото хлопця і дали прикмети.

Востаннє хлопчика бачили близько половини восьмого ранку 19 вересня на вулиці Транспортна. Вже більше доби від нього немає жодних звісток. Андрія розшукують співробітники Фастівського відділення поліції.

Потрібна допомога: під Києвом зник 13-річний хлопчик з паралічем руки (фото)

Під Києвом зник хлопчик Андрій Гук (Фото: kiev.informator.ua)

Хлопчикові на вигляд близько 12-14 років. Його зріст 168 сантиметрів, має худорляву статуру, форма обличчя овальна, очі блакитні, волосся світло-русяве.

Також у хлопця є особлива прикмета - у нього паралізована права рука.

Андрій був одягнений у червону куртку з сірими смужками, на ньому спортивні штани - спереду червоного кольору, а ззаду чорного. Хлопець взутий у кросівки салатового кольору. Із собою у хлопчика був блакитний рюкзак.

В поліції звернулися до громадян по допомогу і просять всіх, хто має будь-яку інформацію про можливе місце знаходження Андрія повідомляти по телефону спецлінії поліції "102" або 093-3034986 (чергова частина Фастівського відділення поліції).

Як повідомлялося раніше, столична поліція розшукує злочинців, які вчинили розбійні напади на ювелірні магазини у Києві протягом 2018-2019 років. Правоохоронці показали фото розбійників і дали прикмети, а за інформацію про зловмисників обіцяють 100 тисяч гривень.

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