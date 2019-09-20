Потрібна допомога: під Києвом зник 13-річний хлопчик з паралічем руки (фото)

Під Києвом зник хлопчик Андрій Гук (Фото: колаж РБК-Україна)

Поліція просить допомогти встановити місце знаходження хлопця

Українців просять допомогти знайти зниклого хлопчика, який вчора вранці пішов з дому у Фастові під Києвом і відтоді не виходив на зв'язок. У 13-річного Андрія Гука параліч правої руки. У мережі показали фото хлопця і дали прикмети.

Востаннє хлопчика бачили близько половини восьмого ранку 19 вересня на вулиці Транспортна. Вже більше доби від нього немає жодних звісток. Андрія розшукують співробітники Фастівського відділення поліції.

Під Києвом зник хлопчик Андрій Гук (Фото: kiev.informator.ua)

Хлопчикові на вигляд близько 12-14 років. Його зріст 168 сантиметрів, має худорляву статуру, форма обличчя овальна, очі блакитні, волосся світло-русяве.

Також у хлопця є особлива прикмета - у нього паралізована права рука.

Андрій був одягнений у червону куртку з сірими смужками, на ньому спортивні штани - спереду червоного кольору, а ззаду чорного. Хлопець взутий у кросівки салатового кольору. Із собою у хлопчика був блакитний рюкзак.

В поліції звернулися до громадян по допомогу і просять всіх, хто має будь-яку інформацію про можливе місце знаходження Андрія повідомляти по телефону спецлінії поліції "102" або 093-3034986 (чергова частина Фастівського відділення поліції).

Як повідомлялося раніше, столична поліція розшукує злочинців, які вчинили розбійні напади на ювелірні магазини у Києві протягом 2018-2019 років. Правоохоронці показали фото розбійників і дали прикмети, а за інформацію про зловмисників обіцяють 100 тисяч гривень.