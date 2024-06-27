Нутрциіолог розповіла, як часто і в якій кількості можна пити мінеральну воду
З часом кількість мінеральної води на полицях у магазині зросла в десятки разів. Асортимент вражає яскравими етикетками.Варто знати, як часто можна пити мінеральну воду.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ольги Барової-Абдулоєвої.
Як правильно пити мінеральні води
Без газу та в теплому вигляді
За словами експерта, улюблені багатьма бульбашки - це вуглекислий газ, який стимулює секрецію шлунку, здуття та навіть може спровокувати біль. Холодна вода може викликати спазм органів ШКТ і погіршити травлення.
З іншого боку тепла вода навпаки розслабляє і сприяє кращому жовчевідтоку та перистальтиці кишківника.
Між їжею та в помірній кількості
Зазвичай це 1-2 склянки на день окремо від їжі або перед нею. У спекотні дні можна збільшити до 3-4. Оптимальний варіант для поповнення електролітів у спеку - лікувально-столова вода середнього ступеня мінералізації (1-10 г/л) та змішаного складу.
Можна розбавляти мінералку звичайною водою і випивати протягом дня.
Пити курсами 3-4 рази на рік по 2 тижні
У спеку можна влаштувати курс "поза чергою". Тривале застосування лікувальних вод має протипоказання, особливо за наявності хвороб ШКТ.
Як вибрати мінеральну воду
Купувати потрібно лише в перевірених місцях та скляній тарі. Тому що мінеральні води, на жаль, підробляють і продають під їх виглядом звичайну воду штучної газації.
Поєднання курсового прийому мінеральних вод з принципами повноцінного харчування допомагає поповнити літню витрату електролітів, покращити жовчовідтік і, загалом, підвищити рівень здоровʼя.
Види вод
Залежно від ступеня мінералізації (наскільки багато в ній розчинено корисних мінералів):
- столова (1 г/л) - питна вода для постійного вживання
- лікувально-столова (1-10 г/л) - епізодично як питна та для профілактики хвороб ШКТ
- лікувальна (>10 г/л) - за рекомендацією спеціаліста курсами по 2-3 тижні. Зазвичай продається в аптеці.
За типом основного компонента:
- гідрокарбонатні/лужні води мають протизапальну дію, знижують кислотність шлункового соку, зменшують печію. Застосовують при сечокамʼяній хворобі, виразковій хворобі та гастриті
- хлоридні підвищують секрецію соку шлунку та кишківника. Протипоказані при підвищеному артеріальному тиску
- сульфатні покращують перистальтику кишківника (проносний ефект), сприяють жовчевідтоку.
- залізовмісні підвищують гемоглобін, застосовуються при залізодефіциті та анемії
- магнієві покращують стан нервової системи
- змішаний склад: ним володіє більшість мінеральних вод. Застосовують для профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту
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