Нутрциолог рассказала, как часто и в каком количестве можно пить минеральную воду
Со временем количество минеральной воды на полках в магазине выросло в десятки раз. Ассортимент поражает яркими этикетками. Следует знать, как часто можно пить минеральную воду.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ольги Баровой-Абдулоевой.
Как правильно пить минеральные воды
Без газа и в теплом виде
По словам эксперта, любимые многими пузыри - это углекислый газ, который стимулирует секрецию желудка, вздутие и даже может спровоцировать боль. Холодная вода может вызвать спазм органов ЖКТ и ухудшить пищеварение.
С другой стороны, теплая вода наоборот расслабляет и способствует лучшему желчеоттоку и перистальтике кишечника.
Между едой и в умеренном количестве
Обычно это 1-2 стакана в день, отдельно от еды или перед ней. В знойные дни можно увеличить до 3-4. Оптимальный вариант для пополнения электролитов в жару - лечебно-столовая вода средней степени минерализации (1-10 г/л) и смешанного состава.
Можно разбавлять минералку обычной водой и выпивать в течение дня.
Пить курсами 3-4 раза в год по 2 недели
В жару можно устроить курс "вне очереди". Длительное применение лечебных вод имеет противопоказания, особенно при наличии болезней ЖКТ.
Как выбрать минеральную воду
Покупать нужно только в проверенных местах и стеклянной таре. Потому что минеральные воды, к сожалению, подрабатывают и продают под их видом обычную воду искусственной газации.
Сочетание курсового приема минеральных вод с принципами полноценного питания помогает пополнить летний расход электролитов, улучшить желчеотток и повысить уровень здоровья.
Виды вод
В зависимости от степени минерализации (насколько много в ней растворено полезных минералов):
- столовая (1 г/л) - питьевая вода для постоянного употребления
- лечебно-столовая (1-10 г/л) - эпизодически как питьевая и для профилактики болезней ЖКТ
- лечебная (>10 г/л) - по рекомендации специалиста курсами по 2-3 недели. Обычно продается в аптеке.
По типу основного компонента:
- гидрокарбонатные/щелочные воды оказывают противовоспалительное действие, снижают кислотность желудочного сока, уменьшают изжогу. Применяют при мочекаменной болезни, язве и гастрите.
- хлоридные повышают секрецию сока желудка и кишечника. Противопоказаны при повышенном артериальном давлении
- сульфатные улучшают перистальтику кишечника (слабительный эффект), способствуют желчеоттоку.
- железосодержащие повышают гемоглобин, применяются при железодефиците и анемии
- магниевые улучшают состояние нервной системы
- смешанный состав: им владеет большинство минеральных вод. Применяют для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта
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