Вона вважається найбруднішою у світі: нутриціолог розповіла про рибу, яку всі уникають
Риба тилапія вважається найбруднішою рибою. Такий вид вирощують в незвичайних умовах, через що рибу вважають не буде корисною.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ольги Дорош.
Чим корисна риба
Тилапія є однією з найбезпечніших видів риб щодо вмісту ртуті.
Вона входить в роздаток ЕРА і FDA у категорію "найкращий вибір", тобто ідеальна для вагітних, жінок на грудному вигодовуванні та діток.
Тилапія дуже доступна за ціною нежирна риба, 120 ккал на 100 г філе, при цьому має:
- 23 г білка
- 2,3 жиру
- 12 мг кальцію
- 30 мг магнію
- 177 мг фосфору
- 331 мг калію
- 45 мг холіну
Чому рибу вважають найбруднішою
За словами нутриціолога, це дуже вибаглива риба, їй потрібен простір, чиста вода з температурою вдень 20 градусів. Щоб виростити типалію вагою 400 г потрібно 10 місяців.
В Азії, Китаї та Бангладеші типалію вирощують в так званих копанках і тут виникає проблема, адже на відмінну від біоферми, її в копанці сотні і щоб вона не хворіла до корму додають антибіотики.
FDA антибіотики заборонені для використання в аквакультурі, адже залишки можуть бути в м'ясі.
Тому десь за 40-60 днів антибіотики перестають давати, щоб вони вивелись з риби і комісії з поставки дозволили завіз риби. Однак, залишки все одно можуть бути, тому вибір завжди в сторону свіжої чи охолодженої риби.
Тилапія (фото: wikipedia)
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