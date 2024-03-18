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Вона вважається найбруднішою у світі: нутриціолог розповіла про рибу, яку всі уникають

Понеділок 18 березня 2024 10:58
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Вона вважається найбруднішою у світі: нутриціолог розповіла про рибу, яку всі уникають Чому тилапіяю вважають найбруднішою рибою (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Ольга Дорош

Риба тилапія вважається найбруднішою рибою. Такий вид вирощують в незвичайних умовах, через що рибу вважають не буде корисною.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ольги Дорош.

Чим корисна риба

Тилапія є однією з найбезпечніших видів риб щодо вмісту ртуті.

Вона входить в роздаток ЕРА і FDA у категорію "найкращий вибір", тобто ідеальна для вагітних, жінок на грудному вигодовуванні та діток.

Тилапія дуже доступна за ціною нежирна риба, 120 ккал на 100 г філе, при цьому має:

  • 23 г білка
  • 2,3 жиру
  • 12 мг кальцію
  • 30 мг магнію
  • 177 мг фосфору
  • 331 мг калію
  • 45 мг холіну

Чому рибу вважають найбруднішою

За словами нутриціолога, це дуже вибаглива риба, їй потрібен простір, чиста вода з температурою вдень 20 градусів. Щоб виростити типалію вагою 400 г потрібно 10 місяців.

В Азії, Китаї та Бангладеші типалію вирощують в так званих копанках і тут виникає проблема, адже на відмінну від біоферми, її в копанці сотні і щоб вона не хворіла до корму додають антибіотики.

FDA антибіотики заборонені для використання в аквакультурі, адже залишки можуть бути в м'ясі.

Тому десь за 40-60 днів антибіотики перестають давати, щоб вони вивелись з риби і комісії з поставки дозволили завіз риби. Однак, залишки все одно можуть бути, тому вибір завжди в сторону свіжої чи охолодженої риби.

Вона вважається найбруднішою у світі: нутриціолог розповіла про рибу, яку всі уникаютьТилапія (фото: wikipedia)

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Риба Нутриціолог
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