Она считается самой грязной в мире: нутрициолог рассказала о рыбе, которую все избегают

Рыба тилапия считается самой грязной рыбой. Такой вид выращивают в необычных условиях, из-за чего рыбу считают не полезной.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ольги Дорош .

Чем полезна рыба

Тилапия является одним из самых безопасных видов рыб по содержанию ртути.

Она входит в раздаток ЕРА и FDA в категорию "лучший выбор", то есть идеальна для беременных, женщин на грудном вскармливании и детях.

Тилапия очень доступна по цене нежирная рыба, 120 ккал на 100 г филе, при этом имеет:

23 г белка

2,3 жира

12 мг кальция

30 мг магния

177 мг фосфора

331 мг калия

45 мг холина

Почему рыбу считают самой грязной

По словам нутрициолога, это очень прихотливая рыба, ей нужно пространство, чистая вода с температурой днем 20 градусов. Чтобы вырастить типалию весом 400 г нужно 10 месяцев.

В Азии, Китае и Бангладеше типалию выращивают в так называемых копанках и здесь возникает проблема, ведь в отличие от биофермы, ее в копанке сотни и чтобы она не болела в корм добавляют антибиотики.

FDA антибиотики запрещены к использованию в аквакультуре, ведь остатки могут быть в мясе.

Поэтому где-то через 40-60 дней антибиотики перестают давать, чтобы они вывелись из рыбы и комиссии по поставке разрешили завоз рыбы. Однако остатки все равно могут быть, поэтому выбор всегда в сторону свежей или охлажденной рыбы.

Тилапия (фото: wikipedia)