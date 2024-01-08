Яку скумбрію ніколи не можна купувати в магазині - приведе до отруєння

Скумбрія - це дуже корисна риба, її люблять багато українців. А чи знаєте ви, як вибрати дійсно якісний продукт в магазині?

На це питання дає відповідь РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис блогера Дарини Дорошкевич в Instagram.

Як вибрати якісну заморожену скумбрію

Подивіться на форму риби. Якщо ви бачите, що тулуб скумбрії дуже сильно викривлений в хребті, або в районі хвоста і це відбувається не тільки з однією скумбрією в ящику, це може означати, що така тушка при зберіганні розморожувалась, а потім заморожувалась. А повторне заморожування може привести до харчового отруєння.

Перевірте скумбрію на наявність жовтих плям - вони свідчать про те, що риба давно зберігається і вже може гірчити.

Перевірте скумбрію на пошкодження. Коли риба довго зберігається, її шкіра виглядає наче суха, а от хвостик виглядає порепаним. Не варто купувати такий продукт, краще пошукати в іншому магазині.

"Одразу зауважу - розморожену я не раджу купувати - вона та сама розморожена, але перевірити її на свіжість ви вже не зможете", - написала Дорошкевич.