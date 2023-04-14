Нутриціолог розповіла, кому категорично не можна їсти фрукти

Здавалося б, овочі та фрукти входять до списку найкорисніших продуктів у раціоні людини, адже вони збагачують організм вітамінами та мікроелементами. Однак деяким людям краще відмовитись від їх вживання.

Про це розповіла нутриціолог Віра Курин в Instagram .

Яка шкода фруктів

Основна проблема у фруктах - високий зміст фруктози.

Нутриціолог каже, що організм людини пристосований до вживання фруктози у невеликих кількостях.

В результаті кількість фруктози, яку людина з'їла за день, виходить за межі норми і становить 85-100 г, то може виникнути інсулінорезистентність, діабет та ожиріння.

Від великої кількості з'їденої фруктози організм починає працювати понад свої можливості, що призводить до серйозних захворювань.

Кому не можна їсти

Експерт розповіла, що людям з деякими хворобами варто зменшити або виключити споживання фруктів з високим вмістом фруктози. Серед них:

інсулінорезистентність, діабет;

лептинорезистентність;

подагра;

підвищена сечова кислота;

екзема та дерматит;

біль у суглобах;

зайва вага, ожиріння;

проблеми зі стільцем, здуття, газоутворення.

Які продукти містять багато фруктози

За словами нутриціолога, у 100 г продукту така кількість фруктози: