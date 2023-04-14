Нутрициолог рассказала, кому категорически нельзя есть фрукты
Казалось бы, овощи и фрукты входят в список самых полезных продуктов в рационе человека, они обогащают организм витаминами и микроэлементами. Однако некоторым людям лучше отказаться от их употребления.
Об этом рассказала нутрициолог Вера Курин в Instagram.
Какой вред фруктов
Основная проблема во фруктах - высокое содержание фруктозы
Нутрициолог говорит, что организм человека приспособлен к употреблению фруктозы в небольших количествах.
В результате количество фруктозы, которую человек съел за день, выходит за пределы нормы и составляет 85-100 г, может возникнуть инсулинорезистентность, диабет и ожирение.
От большого количества съеденной фруктозы организм начинает работать сверх своих возможностей, что приводит к серьезным заболеваниям.
Кому нельзя есть
Эксперт рассказала, что людям с некоторыми болезнями следует снизить или исключить потребление фруктов с высоким содержанием фруктозы. Среди них:
- инсулинорезистентность, диабет;
- лептинорезистентность;
- подагра;
- повышенная мочевая кислота;
- экзема и дерматит;
- боль в суставах;
- лишний вес, ожирение;
- проблемы со стулом, вздутие, газообразование.
Какие продукты содержат много фруктозы
По словам нутрициолога, в 100 г продукта такое количество фруктозы:
- сахар - 50 г;
- агава - 42 г;
- мед - 40 г;
- изюм - 28 г;
- инжир - 24 г;
- шоколад - 15 г;
- курага - 13 г;
- голубика - 9 г;
- виноград - 7 г;
- яблоки - 6 г;
- бананы - 6 г;
- персик - 4 г.
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