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Нутрициолог рассказала, кому категорически нельзя есть фрукты

Новина українською →
Пятница 14 апреля 2023 22:27
Нутрициолог рассказала, кому категорически нельзя есть фрукты Кому нельзя есть фрукты (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Казалось бы, овощи и фрукты входят в список самых полезных продуктов в рационе человека, они обогащают организм витаминами и микроэлементами. Однако некоторым людям лучше отказаться от их употребления.

Об этом рассказала нутрициолог Вера Курин в Instagram.

Какой вред фруктов

Основная проблема во фруктах - высокое содержание фруктозы

Нутрициолог говорит, что организм человека приспособлен к употреблению фруктозы в небольших количествах.

В результате количество фруктозы, которую человек съел за день, выходит за пределы нормы и составляет 85-100 г, может возникнуть инсулинорезистентность, диабет и ожирение.

От большого количества съеденной фруктозы организм начинает работать сверх своих возможностей, что приводит к серьезным заболеваниям.

Кому нельзя есть

Эксперт рассказала, что людям с некоторыми болезнями следует снизить или исключить потребление фруктов с высоким содержанием фруктозы. Среди них:

  • инсулинорезистентность, диабет;
  • лептинорезистентность;
  • подагра;
  • повышенная мочевая кислота;
  • экзема и дерматит;
  • боль в суставах;
  • лишний вес, ожирение;
  • проблемы со стулом, вздутие, газообразование.

Какие продукты содержат много фруктозы

По словам нутрициолога, в 100 г продукта такое количество фруктозы:

  • сахар - 50 г;
  • агава - 42 г;
  • мед - 40 г;
  • изюм - 28 г;
  • инжир - 24 г;
  • шоколад - 15 г;
  • курага - 13 г;
  • голубика - 9 г;
  • виноград - 7 г;
  • яблоки - 6 г;
  • бананы - 6 г;
  • персик - 4 г.

Раньше мы сообщали, какие фрукты и овощи не нужно чистить.

Также мы писали, что можно сделать из шкурок фруктов и овощей.

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фрукти нутриціолог