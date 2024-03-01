Нутриціолог розповіла, як прожити на 20 років довше

Усі намагаються знайти секрет довголіття. Питання того, що пити та їсти, щоб жити довше, актуальне вже багато років. Щоб досягти того, варто змінити свій спосіб життя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Анастасії Каліги .

За її словами, існує формула, якої потрібно дотримуватись, щоб покращити своє життя.

Харчування

У раціоні повинно бути максимум мінімально обробленого, овочів (велика частка крохмалистих), фрукти, ягоди, зелень, складні вуглеводи, іноді м'ясо і риба.

Раціон харчування з високим вмістом цукру, фастфуду, насичених жирів, рафінованих вуглеводів та інших продуктів із високим ступенем обробки сприяє запаленню та прискорює процес старіння.

Фізична активність

Спорт повинен бути регулярним. Велику увагу потрібно приділяти на гнучкість і баланс.

Нутриціолог зазначила, що в умовах сучасного світу лідером є теніс.

Як можете: ходіть, присідайте, віджимайтеся, робіть вправи з гантелями, боксуйте, бігайте, стрибайте, робіть планку, танцюйте під музику. Рух захищає від старіння м'язи.

Спілкування та соціалізація

Відчувати "потрібність" не менш важливо, ніж їжа.

Саме тому в сучасному світі люди, яки вийшли на пенсію і живуть далеко від родини - старішають пришвидшеними темпами.

Перебування на вулиці означає, що ви, швидше за все, будете рухатися, а не сидіти перед екраном. За можливості намагайтеся обирати природу, а не міські вулиці.

Мета

Необхідно мати розуміння того, навіщо вам взагалі прокидатися зранку.

"Знаю багатьох молодих людей, які досі не визначились у житті. Тому питання, а що ви робитимете до 100 років?", - зазначила Анастасія Каліга.

Додамо, що здоров'я нашого тіла і розуму пов'язані, а стрес вважається фактором, що підвищує ризик багатьох захворювань і навіть скорочує тривалість життя.