74-річна пенсіонерка з тілом 20-річної назвала два секрети своєї молодості

Пенсіонерка Норма Вільямс із Ліверпуля, яка потрапила до заголовків газет після того, як у свої 74 роки повідомила, що перебуває у "найкращій формі у своєму житті", поділилася секретом молодості та свіжості.

У чому секрет молодості Норми Вільямс

Норма стверджує, що ключ у тому, щоб ніколи не сидіти на дієті і не рахувати калорії. Вона також зазначила, що лікарі кажуть їй, що вона має "рівень здоров'я та фізичної форми дуже спортивної 20-річної дівчини".

Її вага сильно коливалася у 20 років, коли вона переїдала і щосили намагалася контролювати споживання їжі, і тільки в пізнішому віці вона знайшла здорову золоту середину.

Норма виступає категорично проти обмеження та дієт, і каже, що ніколи не рахуватиме калорії. Вона рекомендує іншим наслідувати її приклад.

"Я думаю, що це два найбільші правила, яких ви повинні дотримуватися. Якщо ви хочете щось з'їсти, це дуже просто... ви повинні дати собі дозвіл. Я, наприклад, не почуваюся винною і дозволяю собі", - заявляє пенсіонерка.

Так виглядає Норма Вільямс у свої 74 роки (independent.co.uk)

Вільямс рекомендує не звинувачувати себе за те, що ви з'їли зайве або заборонений смаколик.

"Просто дозвольте собі бути вільними і їсти те, що ви хочете!", - рекомендує струнка жінка.

Норма також розповіла, із чого складається її сніданок.

"Мій сніданок складається з цільнозернового круасану з медом і капучино з молоком - іноді два або три капучино на день. Я також випиваю близько шести чашок чаю в день з двома порціями цукру в кожній. Моя дієта не ідеальна - я можу легко з'їдати чотири-п'ять пачок смачного печива після основного прийому їжі", - повідомила англійка.

Правила, які не можна порушувати

Норма має два "залізні" правила, яких вона дотримується завжди.

"Я ніколи не їм перед щоденними вправами та прогулянками, що іноді може означати не снідати до 15:00, і я ніколи не перекушую між їдою. На вечерю у мене мікс горіхів, м'ясо або сир, хліб з непросіяного борошна, лосось на грилі або креветки у клярі, картопля та овочі. Я також випиваю цілу пляшку вина щовечора", - резюмувала жінка.

Норма ні в чому собі з їжі не відмовляє (фото: independent.co.uk)