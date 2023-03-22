Виникає алергія та проблеми зі шлунком: як відрізнити справжній рис від шкідливої підробки

Як відрізнити справжній рис від підробки

За її словами, виробники додають у рис пластик. На смак майже не відрізняється від нормального, адже в його складі є крохмаль.

Вода

Наповніть склянку з водою та насипте кілька ложок рису. Справжній рис швидко опуститься на дно. Коли в рисі пластик, то більшість зерен плаватиме на поверхні.

Також, якщо залишити справжній рис у воді на кілька днів, то за цей час на ньому з'явиться пліснява.

Вогонь

Потрібно підпалити кілька зерен за допомогою сірників. Якщо відчуєте запах пластику - рис не придатний до вживання. Якщо рис не горітиме, і з'явиться легка кіптява, то рис хороший.

Подрібніть рис

Для цього способу рисові зерна потрібно подрібнити в крихту. Якщо з'являється біле борошно - рис якісний. Порошок жовтого кольору вказує на те, що рис містить пластик.

Варіння

Для цього відваріть трохи рису і не зливайте воду. До речі, під час варіння у воді не має утворюватися щільний білий осад.

Далі варений рис залиште за кімнатної температури на кілька днів. Хороший рис покриється дрібною пліснявою, пластиковий не змінить зовнішній вигляд.

З чого роблять підробку

Багато виробників налагодили виробництво пластикового рису. До складу такого синтетичного рису входить крохмаль та штучний наповнювач.

"По суті такий рис більш наближений за своїм складом до поліетилену, ніж до справжньої крупи. Такий рис може викликати алергію, отруєння та проблеми зі шлунком", - йдеться у повідомленні.