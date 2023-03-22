Возникает аллергия и проблемы с желудком: как отличить настоящий рис от вредной подделки

Как отличить настоящий рис от подделки

По ее словам, производители добавляют в рис пластик. По вкусу почти не отличается от нормального, ведь в его составе есть крахмал.

Вода

Наполните стакан с водой и насыпьте несколько ложек риса. Настоящий рис быстро опустится на дно. Если в рисе пластик, то большинство зерен будет плавать на поверхности.

Также, если оставить настоящий рис в воде на несколько дней, то за это время на нем появится плесень.

Огонь

Нужно поджечь несколько зерен с помощью спичек. Если почувствуете запах пластика - рис не пригоден к употреблению. Если рис не будет гореть, и появится легкая копоть, то рис хороший.

Измельчите рис

Для этого способа рисовые зерна нужно измельчить в крошку. Если появляется белая мука - рис качественный. Порошок желтого цвета показывает, что рис содержит пластик.

Варка

Для этого отварите немного риса и не сливайте воду. Кстати, при варке в воде не должен образовываться плотный белый осадок.

Далее вареный рис оставьте при комнатной температуре на несколько дней. Хороший рис покроется мелкой плесенью, пластиковый не изменит внешний вид.

Из чего делают подделку

Многие изготовители наладили производство пластикового риса. В состав такого синтетического риса входит крахмал и искусственный наполнитель.

"По сути, такой рис более приближен по своему составу к полиэтилену, чем к настоящей крупе. Такой рис может вызвать аллергию, отравление и проблемы с желудком", - говорится в сообщении.