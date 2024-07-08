Нутриціолог розповіла, дефіцит яких вітамінів призводить до проблем з психікою

Дефіцит певних вітамінів значно впливають на психічне здоровʼя. Варто знати, рівень яких вітамінів потрібно підтримувати в організмі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога Віри Курин.

Які вітаміни необхідні

Дефіцит певних вітамінів значно впливають на психічне здоровʼя. Варто знати, рівень яких вітамінів потрібно підтримувати в організмі.

Забезпечення збалансованого харчування, що включає всі ці важливі вітаміни та мінерали, є ключовим для підтримки оптимального психічного здоров’я.

Нутриціолог зазначила, що психіка дуже не любить різких змін і буде противитися усьому, що викликає зміни та тривогу.

Зокрема, варто контролювати рівень таких вітамінів в організмі:

вітамін С - потужний антиоксидант, що захищає клітини мозку від окислювального стресу, дефіцит призводить до втоми, депресії та погіршення самопочуття та погіршення когнітивних функцій

вітамін В1 важливий для енергетичного метаболізму мозку. Дефіцит призводить до дратівливості, депресії, втоми та когнітивних функцій

вітамін В3 - дефіцит призводить до депресії, тривожності, дратівливості та психозу

вітамін В5 - дефіцит цього вітаміну є рідкісним явищем, але він буде спричиняти втомленість, депресію та порушення сну, що буде впливати на загальний психічний стан

Які продукти корисні для психіки

Ягоди

Біологічно активні сполуки поліфеноли (антоціани), які містяться в ягодах та фруктах і овочах темного кольору, можуть уповільнити зниження когнітивних функцій завдяки антиоксидантним та протизапальним властивостям.

Дієта з високим вмістом екстракту полуниці, чорниці або ожини призводить до відновлення пов’язаного з віком дефіциту нервової функції та поведінки, включаючи навчання і пам’ять.

Антоціани ягід також зменшують ризик серцево-судинних захворювань через зниження окислювального стресу та послаблення експресії генів запалення.

Кава

Кавові зерна можуть підвищувати артеріальний тиск, вони містять антиоксидантні сполуки, здатні зменшити окислення ліпопротеїдів низької щільності. Споживання кави також пов’язане з підвищенням чутливості до інсуліну та зниженням концентрації маркерів запалення.

Короткочасний вплив кави на настрій може бути пов’язаний зі зміненою активністю серотоніну та дофаміну, тоді як механізми її потенційного довгострокового впливу можуть бути пов’язані з антиоксидантними та протизапальними властивостями.

Шоколад

Темний шоколад допомагає знешкоджувати вільні радикали та покращує функцію ендотелію та тромбоцитів. Щоденне споживання 6 грамів шоколаду знижує комбінований ризик інфаркту міокарда та інсульту у дорослих на 39%.

Через дофамінову та опіоїдну системи, емоційно "комфортна" їжа насправді сприяє депресивному настрою.