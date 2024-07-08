Нутрициолог рассказала, дефицит каких витаминов приводит к проблемам с психикой

Дефицит определенных витаминов оказывает значительное влияние на психическое здоровье. Следует знать, уровень каких витаминов нужно поддерживать в организме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога Веры Курин.

Какие витамины необходимы

Дефицит определенных витаминов оказывает значительное влияние на психическое здоровье. Следует знать, уровень каких витаминов нужно поддерживать в организме.

Обеспечение сбалансированного питания, включающего в себя все эти важные витамины и минералы, является ключевым для поддержания оптимального психического здоровья.

Нутрициолог отметила, что психика очень не любит резких изменений и будет противиться всему, что вызывает перемены и тревогу.

В частности, следует контролировать уровень таких витаминов в организме:

витамин С - мощный антиоксидант, защищающий клетки мозга от окислительного стресса, дефицит приводит к усталости, депрессии и ухудшению самочувствия и ухудшению когнитивных функций

витамин В1 важен для энергетического метаболизма мозга. Дефицит приводит к раздражительности, депрессии, усталости и когнитивным функциям

витамин В3 - дефицит приводит к депрессии, тревожности, раздражительности и психозу

витамин В5 - дефицит этого витамина является редким явлением, но он будет вызывать усталость, депрессию и нарушение сна, что будет влиять на общее психическое состояние

Какие продукты полезны для психики

Ягоды

Биологически активные соединения полифенолы (антоцианы), содержащиеся в ягодах и фруктах и овощах темного цвета, могут замедлить снижение когнитивных функций благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.

Диета с высоким содержанием экстракта клубники, черники или ежевики приводит к восстановлению связанного с возрастом дефицита нервной функции и поведения, включая обучение и память.

Антоцианы ягод также уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за снижения окислительного стресса и ослабления экспрессии генов воспаления.

Кофе

Кофейные зерна могут повышать артериально давление, они содержат антиоксидантные соединения, способные уменьшить окисление липопротеидов низкой плотности. Потребление кофе также связано с повышением чувствительности к инсулину и снижением концентрации маркеров воспаления.

Кратковременное влияние кофе на настроение может быть связано с измененной активностью серотонина и дофамина, тогда как механизмы его потенциального долгосрочного воздействия могут быть связаны с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Шоколад

Темный шоколад помогает обезвреживать свободные радикалы и улучшает функцию эндотелия и тромбоцитов. Ежедневное потребление 6 г шоколада снижает комбинированный риск инфаркта миокарда и инсульта у взрослых на 39%.

Из-за дофаминовой и опиоидной системы, эмоционально "комфортная" пища действительно способствует депрессивному настроению.