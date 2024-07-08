Нутрициолог рассказала, дефицит каких витаминов приводит к проблемам с психикой
Дефицит определенных витаминов оказывает значительное влияние на психическое здоровье. Следует знать, уровень каких витаминов нужно поддерживать в организме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.
Какие витамины необходимы
Дефицит определенных витаминов оказывает значительное влияние на психическое здоровье. Следует знать, уровень каких витаминов нужно поддерживать в организме.
Обеспечение сбалансированного питания, включающего в себя все эти важные витамины и минералы, является ключевым для поддержания оптимального психического здоровья.
Нутрициолог отметила, что психика очень не любит резких изменений и будет противиться всему, что вызывает перемены и тревогу.
В частности, следует контролировать уровень таких витаминов в организме:
- витамин С - мощный антиоксидант, защищающий клетки мозга от окислительного стресса, дефицит приводит к усталости, депрессии и ухудшению самочувствия и ухудшению когнитивных функций
- витамин В1 важен для энергетического метаболизма мозга. Дефицит приводит к раздражительности, депрессии, усталости и когнитивным функциям
- витамин В3 - дефицит приводит к депрессии, тревожности, раздражительности и психозу
- витамин В5 - дефицит этого витамина является редким явлением, но он будет вызывать усталость, депрессию и нарушение сна, что будет влиять на общее психическое состояние
Какие продукты полезны для психики
Ягоды
Биологически активные соединения полифенолы (антоцианы), содержащиеся в ягодах и фруктах и овощах темного цвета, могут замедлить снижение когнитивных функций благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.
Диета с высоким содержанием экстракта клубники, черники или ежевики приводит к восстановлению связанного с возрастом дефицита нервной функции и поведения, включая обучение и память.
Антоцианы ягод также уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за снижения окислительного стресса и ослабления экспрессии генов воспаления.
Кофе
Кофейные зерна могут повышать артериально давление, они содержат антиоксидантные соединения, способные уменьшить окисление липопротеидов низкой плотности. Потребление кофе также связано с повышением чувствительности к инсулину и снижением концентрации маркеров воспаления.
Кратковременное влияние кофе на настроение может быть связано с измененной активностью серотонина и дофамина, тогда как механизмы его потенциального долгосрочного воздействия могут быть связаны с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Шоколад
Темный шоколад помогает обезвреживать свободные радикалы и улучшает функцию эндотелия и тромбоцитов. Ежедневное потребление 6 г шоколада снижает комбинированный риск инфаркта миокарда и инсульта у взрослых на 39%.
Из-за дофаминовой и опиоидной системы, эмоционально "комфортная" пища действительно способствует депрессивному настроению.
Ранее мы сообщали о 5 важных для здоровья добавках, которые нужно принимать летом.
Также мы писали, отсутствие каких трех продуктов в рационе может сделать человека более агрессивным и жестким.