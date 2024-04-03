Нутриціолог розповіла, чим шкідливий для здоров'я березовий сік

Березовий сік - корисний напій, хімічний склад якого дійсно унікальний. Але видобувати сік потрібно акуратно, щоб не завдати серйозної шкоди рослинам.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога Ольги Дорош.

Чи корисний березовий сік

Взимку берези зберігають поживні речовини, які пізніше виділяються у свій сік..

Однак, дерева це роблять для себе і якщо збирати сік з дерев молодших 50 років, не обробляти дереву "рану", то потім є великий шанс всихання дерева.

За словами нутриціолога, березовий сік містить:

11 видів жирних кислот

18 видів амінокислот

4 види вітамінів

18 видів мінеральних елементів

сполуки нікотинової кислоти, ефірні олії та антиоксиданти

Але їх там дуже мало, що аж не доходять до 1% добової рекомендованої норми на склянку.

Пити літрами сік в день ми не можемо, адже переберемо добову норму доданого цукру (3 г на 300 мл свіжого соку без додавання цукру) і марганцю.

Ольга Дорош додала, що в джемі ягід та шпинату значно більше користі. Наприклад, на склянку свіжого соку кальцію аж 2% добової норми, цинку 3%, менш як 1% калію й заліза.

Згідно з USDA, в склянці пастеризовано березового соку рівно 0% вітаміну С.

Яка шкода для організму

Варто пам'ятати, що будь-хто з алергією на пилок берези може мати реакцію на сік. Загалом нутриціолог радить уникати пити сік алергікам.

Також може виникнути кишкова інфекція, оскільки сік має збиратись з чистоті, а пастеризація зменшить корисні речовини.

До того ж може виникнути отруєння марганцем. У 300 мл соку міститься десь 3 мг (а верхня межа 9-11 мг на добу). Отруєння особливо небезпечне для людей з порушенням функцій печінки.

Експерт додала, що важливо мати здоровий та збалансований раціон, а сік можна випити заради цікавості, але нічого він не лікує.