Нутриціолог розповіла, чим шкідливий для здоров'я березовий сік
Березовий сік - корисний напій, хімічний склад якого дійсно унікальний. Але видобувати сік потрібно акуратно, щоб не завдати серйозної шкоди рослинам.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ольги Дорош.
Чи корисний березовий сік
Взимку берези зберігають поживні речовини, які пізніше виділяються у свій сік..
Однак, дерева це роблять для себе і якщо збирати сік з дерев молодших 50 років, не обробляти дереву "рану", то потім є великий шанс всихання дерева.
За словами нутриціолога, березовий сік містить:
- 11 видів жирних кислот
- 18 видів амінокислот
- 4 види вітамінів
- 18 видів мінеральних елементів
- сполуки нікотинової кислоти, ефірні олії та антиоксиданти
Але їх там дуже мало, що аж не доходять до 1% добової рекомендованої норми на склянку.
Пити літрами сік в день ми не можемо, адже переберемо добову норму доданого цукру (3 г на 300 мл свіжого соку без додавання цукру) і марганцю.
Ольга Дорош додала, що в джемі ягід та шпинату значно більше користі. Наприклад, на склянку свіжого соку кальцію аж 2% добової норми, цинку 3%, менш як 1% калію й заліза.
Згідно з USDA, в склянці пастеризовано березового соку рівно 0% вітаміну С.
Яка шкода для організму
Варто пам'ятати, що будь-хто з алергією на пилок берези може мати реакцію на сік. Загалом нутриціолог радить уникати пити сік алергікам.
Також може виникнути кишкова інфекція, оскільки сік має збиратись з чистоті, а пастеризація зменшить корисні речовини.
До того ж може виникнути отруєння марганцем. У 300 мл соку міститься десь 3 мг (а верхня межа 9-11 мг на добу). Отруєння особливо небезпечне для людей з порушенням функцій печінки.
Експерт додала, що важливо мати здоровий та збалансований раціон, а сік можна випити заради цікавості, але нічого він не лікує.
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