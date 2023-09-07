Сік із цього фрукту може вбити ваше здоров'я: що відомо

Грейпфрутовий сік та грейпфрут можуть бути частиною здорового харчування. Цей плід містить вітамін С та калій - поживні речовини, необхідні вашому організму для правильної роботи.

Але є умова, за якої цей сік стає отрутою, повідомляють на сайті FDA (Управління контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів США).

Що потрібно знати

Однак кілька досліджень показали, що ці тропічні фрукти можуть бути смертельними.

Згідно з деякими новими дослідженнями, два члени класу хімічних сполук, які називаються фуранокумаринами, які містяться у високих концентраціях у плодах, можуть знижувати або посилювати засвоєння певних ліків.

Це може призвести до низького або небезпечно високого рівня цих препаратів в організмі.

Дослідження показало, що одна склянка грейпфрутового соку може вплинути на здатність вашого організму виробляти або ефективно використовувати CYP3A4, фермент, що є присутнім у печінці та тонкому кишечнику.

Це, своєю чергою, впливає здатність нашого організму засвоювати певні пероральні препарати.

Більшість препарату потрапляє в кров і довше залишається в організмі, викликаючи ефект передозування, навіть якщо ви прийняли правильне дозування.

Препарати дуже різноманітні: від ліків проти холестерину та артеріального тиску до ліків проти раку та заспокійливих ліків.

Чим загрожує грейпфрутовий сік

Результати поєднання цього соку з ліками можуть бути дуже драматичними.

Це прискорене серцебиття, розпад м'язової тканини, токсичність кісткового мозку, задишка, шлунково-кишкові кровотечі та ниркова недостатність - все це ускладнення прийому деяких ліків, на які діють фуранокумарини.