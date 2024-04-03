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Нутрициолог рассказала, чем вреден для здоровья березовый сок

Среда 03 апреля 2024 10:04
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Нутрициолог рассказала, чем вреден для здоровья березовый сок Вреден ли березовый сок (фото: hsr.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Дорош

Березовый сок - полезный напиток, химический состав которого действительно уникален. Но добывать сок нужно аккуратно, чтобы не нанести серьезный вред растениям.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Ольги Дорош.

Полезен ли березовый сок

Зимой березы хранят питательные вещества, которые позже выделяются в свой сок.

Однако, деревья это делают для себя и если собирать сок из деревьев младше 50 лет, не обрабатывать дерево "рану", то потом есть большой шанс усыхания дерева.

По словам нутрициолога, березовый сок содержит:

  • 11 видов жирных кислот
  • 18 видов аминокислот
  • 4 вида витаминов
  • 18 видов минеральных элементов
  • соединения никотиновой кислоты, эфирные масла и антиоксиданты

Но их там очень мало, что не доходят до 1% суточной рекомендованной нормы на стакан.

Пить литрами сок в день мы не можем, ведь переберем суточную норму добавленного сахара (3 г на 300 мл свежевыжатого сока без добавления сахара) и марганца.

Ольга Дорош добавила, что в джеме ягод и шпината гораздо больше пользы. Например, на стакан свежего сока кальция 2% суточной нормы, цинка 3%, менее 1% калия и железа.

Согласно USDA, в стакане пастеризовано березового сока ровно 0% витамина С.

Какой вред для организма

Следует помнить, что кто-либо с аллергией на пыльцу березы может иметь реакцию на сок. В общем, нутрициолог советует избегать пить сок аллергикам.

Также может возникнуть кишечная инфекция, поскольку сок должен собираться по чистоте, а пастеризация уменьшит полезные вещества.

К тому же может возникнуть отравление марганцем. В 300 мл сока содержится около 3 мг (а верхний предел 9-11 мг в сутки). Отравление особенно опасно для людей с нарушением функций печени.

Эксперт добавила, что важно иметь здоровый и сбалансированный рацион, а сок можно выпить любопытства ради, но ничего он не лечит.

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сік Березовое Нутрициолог
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