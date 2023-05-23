Нутриціолог розповіла, чи справді кава підвищує артеріальний тиск
Попри те, що чашка ранкової кави може покращити загальний стан здоров'я, необхідно враховувати вплив напою на кров'яний тиск. Тому потрібно турбуватися не лише про кількість кави на день, а й споживання кофеїну в цілому.
Про це повідомила нутриціолог Ольга Дорош в Instagram.
Чи справді підвищує тиск
За її словами, за останні 2000-2023 роки дослідження показали, що регулярне споживання кави може забезпечити певний захист від:
- хвороб серця (зокрема інфарктів, інсультів);
- хвороби Паркінсона;
- цукрового діабету II типу;
- захворювань печінки, включаючи рак печінки.
Нутриціолог каже, що кава має фізіологічний ефект підвищення артеріального тиску, хоча ефект тимчасовий і не впливає на схильність до розвитку явної гіпертензії.
Також помірне споживання кави повʼязане з меншим ризиком гіпертонії, але головним чином у тих, хто ніколи не курив або не курить, а також у тих, хто швидко метаболізує кофеїн.
"Низка останніх досліджень показали, що більш високе споживання кави (понад 4 чашок на день) повʼязане зі зниженням смертності як серед чоловіків, так і серед жінок", - йдеться у повідомленні.
До того ж на всі позитивні кавові ефекти впливає ще маса факторів: стать, генетика, активність, здоровʼя, раціон. Зокрема, є дослідження, які показують, що позитив є в тих хто має середземноморську дієту, де є велике споживання овочів і воно також повʼязане зі зниженням смертності.
Добова норма
Ольга Дорош зазначила, що добова норма кави повинна становити 400 мг.
Важливо, що серйозні побічні ефекти спостерігаються при прийомі 1 г/добу. В чашці кави від 30 до 160 мг (залежить від кількості заварки, способу приготування та зерен).
Однак, якщо виникають такі побічні ефекти, як печія, нервозність або безсоння, то варто виключити напій з раціону.
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