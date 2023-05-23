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Нутрициолог рассказала, действительно ли кофе повышает артериальное давление

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Вторник 23 мая 2023 16:58
Нутрициолог рассказала, действительно ли кофе повышает артериальное давление Как кофе влияет на ваше артериальное давление (freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Дорош

Несмотря на то, что чашка утреннего кофе может улучшить общее состояние здоровья, необходимо учитывать влияние напитка на кровяное давление. Поэтому нужно беспокоиться не только о количестве кофе в день, но и потреблении кофеина в целом.

Об этом сообщила нутрициолог Ольга Дорош в Instagram.

Действительно ли повышает давление

По ее словам, за последние 2000-2023 годы исследования показали, что регулярное потребление кофе может обеспечить определенную защиту от:

  • болезней сердца (в том числе инфарктов, инсультов);
  • болезни Паркинсона;
  • сахарного диабета II типа;
  • заболеваний печени, включая рак печени.

Нутрициолог говорит, что кофе оказывает физиологический эффект повышения артериального давления, хотя эффект временный и не влияет на склонность к развитию явной гипертензии.

Также умеренное потребление кофе связано с меньшим риском гипертонии, но главным образом у тех, кто никогда не курил или не курит, а также у тех, кто быстро метаболизирует кофеин.

"Низка последних исследований показала, что более высокое потребление кофе (более 4 чашек в день) связано со снижением смертности как среди мужчин, так и среди женщин", - говорится в сообщении.

К тому же, на все положительные эффекты кофе влияет еще масса факторов: пол, генетика, активность, здоровье, рацион. В частности, есть исследования, которые показывают, что позитив есть у тех, кто имеет средиземноморскую диету, где есть большое потребление овощей и оно также связано со снижением смертности.

Суточная норма

Ольга Дорош отметила, что суточная норма кофе должна составлять 400 мг.

Важно, что серьезные побочные эффекты наблюдаются при приеме 1 г/сут. В чашечке кофе от 30 до 160 мг (зависит от количества заварки, способа приготовления и зерен).

Однако если возникают такие побочные эффекты, как изжога, нервозность или бессонница, то следует исключить напиток из рациона.

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