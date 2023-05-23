Нутрициолог рассказала, действительно ли кофе повышает артериальное давление

Несмотря на то, что чашка утреннего кофе может улучшить общее состояние здоровья, необходимо учитывать влияние напитка на кровяное давление. Поэтому нужно беспокоиться не только о количестве кофе в день, но и потреблении кофеина в целом.

Действительно ли повышает давление

По ее словам, за последние 2000-2023 годы исследования показали, что регулярное потребление кофе может обеспечить определенную защиту от:

болезней сердца (в том числе инфарктов, инсультов);

болезни Паркинсона;

сахарного диабета II типа;

заболеваний печени, включая рак печени.

Нутрициолог говорит, что кофе оказывает физиологический эффект повышения артериального давления, хотя эффект временный и не влияет на склонность к развитию явной гипертензии.

Также умеренное потребление кофе связано с меньшим риском гипертонии, но главным образом у тех, кто никогда не курил или не курит, а также у тех, кто быстро метаболизирует кофеин.

"Низка последних исследований показала, что более высокое потребление кофе (более 4 чашек в день) связано со снижением смертности как среди мужчин, так и среди женщин", - говорится в сообщении.

К тому же, на все положительные эффекты кофе влияет еще масса факторов: пол, генетика, активность, здоровье, рацион. В частности, есть исследования, которые показывают, что позитив есть у тех, кто имеет средиземноморскую диету, где есть большое потребление овощей и оно также связано со снижением смертности.

Суточная норма

Ольга Дорош отметила, что суточная норма кофе должна составлять 400 мг.

Важно, что серьезные побочные эффекты наблюдаются при приеме 1 г/сут. В чашечке кофе от 30 до 160 мг (зависит от количества заварки, способа приготовления и зерен).

Однако если возникают такие побочные эффекты, как изжога, нервозность или бессонница, то следует исключить напиток из рациона.