Нутриціолог розповіла, чи можна дітям давати мак: це варто знати батькам

Насіння маку має безліч корисних властивостей для організму людини. Воно є гарним джерелом клітковини, білку та здорових жирів. Такий продукт можна давати дітям, але є деякі нюанси.

Про це повідомила дитячий нутриціолог Валерія Варніцька в Instagram .

У яких випадках мак шкодить

За словами експерта, макове насіння у деяких випадках може принести і суттєву шкоду.

Насіння маку отримують із снотворного маку (Papaver somniferum). Латекс (молочний сік) опійного маку містить до 80 алкалоїдів, морфін і кодеїн, які використовуються у ліках проти сильного болю. Також, завдяки наркотичному ефекту, маковий сік використовують для виготовлення речовин поза медичних цілей, тобто наркотиків.

Нутриціолог каже, що етапи обробки харчових продуктів, такі як миття, замочування, термічна обробка та подрібнення, можуть зменшити вміст алкалоїдів у насінні маку від 25 до 100%.

Люди, які споживають велику кількість необробленого насіння маку, можуть перевищити безпечний рівень. Найбільш помітними побічними ефектами є сонливість, седація і утруднене дихання.

"В різних культурах саме через ефект сонливості і седації необроблене насіння маку використовували для поліпшення сну і заспокоєння як у дорослих, так і у немовлят. Проте дана практика є небезпечною", - зазначає фахівець.

Коли можна вперше дати дитині

Загалом насіння маку містить велику кількість корисних речовин. Для приготування страв варто використовувати саме якісний кондитерській мак від перевіреного виробника.

Якісний мак можна давати дітям з початку прикорму у помірних кількостях.

Важливо, якщо після вживання продуктів з маком ви помітили у дитини сонливість, запаморочення та пригнічене дихання, відразу звертайтеся до лікаря.