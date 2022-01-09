Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть красную рыбу

Красную рыбу довольно часто можно увидеть на праздничном столе у разных людей. Лосось, семга, кета и форель популярна среди украинцев, но, к сожалению, эту рыбу можно есть не всем.

Кому красную рыбу стоит исключить из рациона? Об этом рассказала нутрициолог Алена Степанова, сообщают " РИА Новости ".

По словам эксперта, красную рыбу необходимо аккуратно вводить в рацион людей, у которых наблюдается пищевая непереносимость, а также есть проблемы с печенью и желчным пузырем.

Правильно выбирайте красную рыбу

Очень важно правильно выбрать продукт. Если рыба имеет бледный окрас, то это может говорить о том, что она уже не первой свежести.

Если же она наоборот слишком яркая, то в таком случае, возможно, в корме для рыбы были красители.

Сохраняйте полезные вещества

Чтобы сохранить в красной рыбе полезные вещества ее рекомендуют не жарить, а тушить, варить или же готовить на пару.

"Красная рыба отлично подходит для вечернего приема пищи в качестве легкоусвояемого белка", - отметила нутрициолог.

Отметим, что красная рыба является источником ненасыщенных жиров Омега-3, аминокислот и витаминов. Она также богата витамином Е, который улучшает зрение, а также содержит триптофан, из которого образуется мелатонин для качественного сна.