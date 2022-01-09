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Нутриціолог розповіла, кому не можна їсти червону рибу

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Неділя 09 січня 2022 07:04
Нутриціолог розповіла, кому не можна їсти червону рибу Фото: нутриціолог розповіла, кому заборонено їсти червону рибу (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Червону рибу досить часто можна побачити на святковому столі у різних людей. Лосось, сьомга, кета і форель популярна серед українців, але, на жаль, цю рибу можна їсти не всім.

Кому червону рибу варто виключити з раціону? Про це розповіла нутриціолог Олена Степанова, повідомляють "РИА Новости".

За словами експерта, червону рибу необхідно акуратно вводити в раціон людей, у яких спостерігається харчова непереносимість, а також є проблеми з печінкою і жовчним міхуром.

Правильно вибирайте червону рибу

Дуже важливо правильно вибрати продукт. Якщо риба має бліде забарвлення, то це може говорити про те, що вона вже не першої свіжості.

Якщо ж вона навпаки занадто яскрава, то в такому випадку, можливо, в кормі для риби були барвники.

Зберігайте корисні речовини

Щоб зберегти в червоній рибі корисні речовини її рекомендують не смажити, а тушкувати, варити або ж готувати на пару.

"Червона риба відмінно підходить для вечірнього прийому їжі в якості легкозасвоюваного білка", - зазначила нутриціолог.

Зазначимо, що червона риба є джерелом ненасичених жирів Омега-3, амінокислот і вітамінів. Вона також багата вітаміном Е, який покращує зір, а також містить триптофан, з якого утворюється мелатонін для якісного сну.

Нагадаємо, лікарі назвали продукти, які допоможуть знизити артеріальний тиск.

Раніше експерти назвали помилки, які призводять до швидкого псування продуктів.

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