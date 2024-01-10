Нутриціолог пояснила, кому варто відмовитись від кави, аби не нашкодити здоров'ю

Про користь і шкоду кави досі ведуться дебати серед медиків. Безумовно, як і будь-який продукт, цей напій комусь може нашкодити, а от комусь - покращити самопочуття.

Про те, кому не варто пити каву і чому, розповідає РБК-України (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram .

Чи можна пити каву на пустий шлунок

"Шлунок має дуже багато способів захистити себе. Виділяє товстий шар слизу, що створює потужний щит між слизовою оболонкою шлунка та всім, що ви ковтаєте. Цей щит також захищає шлунок від його власного природного кислотного середовища, необхідного для розщеплення їжі", - пояснює експерт.

Якщо людина не має гастритів, недолікованих гастропатій, виразок, що повертаються, не має печії, - пити каву на пустий шлунок можна.

"Гірші подразники - алкоголь, сигаретний дим і нестероїдні протизапальні препарати, такі як ібупрофен або напроксен. Ох, як швидко вони змінюють природні захисні механізми шлунка та пошкоджують його слизову оболонку", - каже Голобородько.

Також вона зазначає, що кава впливає на кишківник - може пришвидшити моторику. Але нормою є регулярні випорожнення без стимуляції кофеїном.

У чому користь кави

Кофеїн має нейро- та гепатопротекторну дію, якщо споживання не є надмірним. Покращує концентрацію та здатність запам’ятовувати.

"Кофеїн блокує аденозин і спрямовує систему на більш енергійний шлях. Кава не збільшує енергію - вона запозичує, змінюючи час вивільнення аденозину, який потім змушує нас почуватися втомленими. Але ж нікуди не дінеться та вивільниться після", - говорить нутриціолог.

Вона радить відкласти першу каву на 90-120 хвилин після пробудження. Для тих, кого кава занадто збуджує, для компенсації треба споживати рівну кількість води чи краще - електролітного напою

Кому не варто пити каву

Голобородько радить не пити вранці каву тим, хто в стресовому стані і тим, хто відчуває регулярно післяобідню втому. А також в кого є рефлюкс. Варто відмовитись від цього напою людям, які після кави відчувають тремор, тахікардію, або мають проблеми зі сном.

"Мінімізувати негативний вплив кави можна прийманням після їжі і додаванням вершків. Вибирайте рістрето, а не фільтр чи колдбрю, не заливаєте мелені зернята. Чим менше кава "торкається" води, тим менше кофеїну вивільниться. А смак нікуди не дінеться", - каже нутриціолог.