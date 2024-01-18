Нутриціолог пояснила, який овоч із "поганою репутацією" насправді є дуже корисним
Багато хто ставиться до моркви упереджено, бо вона начебто містить багато вуглеводів, якими не бажано зловживати тим, хто береже фігуру. Але насправді цей коренеплід містить багато вітамінів, клітковини і є дуже корисним.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.
Що треба знати про моркву
"У моркви дуже дивна репутація - звичний і трохи нудний коренеплід. Морква складається з води та вуглеводів. Останні - завжди ланцюжки цукрів, пов'язані між собою. Але при цьому морква є умовно добрим джерелом клітковини: одна морква середнього розміру містить 2 г. Клітковина в цьому плані виступає буфером і цукри не так швидко всмоктуються в кров", - пояснює нутриціолог.
Морква часто має низький глікемічний індекс (від 16 до 60 залежно від зрілості та сорту), який є показником того, як швидко продукти підвищують рівень цукру в крові після їжі. Найнижчий ГІ у сирої молодої моркви, трохи вищий у вареної та найвищий - у пюре.
"Пектин - це основна форма розчинної клітковини у моркві. Це хороший пребіотик, те на чому приживається корисна мікрофлора. Розчинні волокна вміють знижувати рівень цукру в крові, уповільнюючи всмоктування цукру та крохмалю. Живлять корисні бактерії у кишківника", - каже Голобородько.
У моркві є нерозчинні волокна - целюлоза, геміцелюлоза та лігнін. Вони можуть знижувати ймовірність закрепу та сприяти регулярному випорожненню.
Які вітаміни є у моркві
У моркві багато корисних речовин, а саме:
- вітамін А - це підтримка зору, також він важливий для зростання, розвитку та якісної імунної функції
- вітамін B, раніше відомий як вітамін H, відіграє важливу роль у метаболізмі жирів та білків
- вітамін K1 - важливий для згортання крові та у зв'язці з вітаміном D підтримує здоров'я кісток
- калій - важливий мінерал контролю артеріального тиску
- вітамін B6 - група пов'язаних вітамінів, B6 бере участь у перетворенні їжі на власне енергію
- каротиноїди - це речовини з потужною антиоксидантною активністю, які пов'язані з покращенням імунної функції та зниженням ризику захворювань, включаючи хвороби серця, дегенеративні захворювання та деяка протекція від деяких видів онкології
- бета-каротин - основний каротин в моркві, перетворюється на вітамін А. Жиророзчинний, без жирів не варто їсти
Основними рослинними сполуками моркви є:
- бета-каротин: помаранчева морква супер багата на бета-каротин. Всмоктування сильніше (до 6,5 разів), якщо морква приготована
- альфа-каротин - антиоксидант, який, як і бета-каротин, частково перетворюється на вітамін А
- лютеїн - один із найпоширеніших антиоксидантів у моркві, важливий для здоров'я очей
- лікопін - яскравий червоний антиоксидант, що міститься у багатьох червоних фруктах та овочах, включаючи червону та пурпурову моркву, лікопін знижує ризики розвитку онкологій та підтримує серцеву функцію
- поліацетилени - нещодавні дослідження виявили у моркві біоактивні сполуки, які можуть допомогти захистити від лейкемії та інших видів раку
- антоціани - потужні антиоксиданти, що містяться у темній моркві
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