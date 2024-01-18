Нутриціолог пояснила, який овоч із "поганою репутацією" насправді є дуже корисним

Багато хто ставиться до моркви упереджено, бо вона начебто містить багато вуглеводів, якими не бажано зловживати тим, хто береже фігуру. Але насправді цей коренеплід містить багато вітамінів, клітковини і є дуже корисним.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram .

Що треба знати про моркву

"У моркви дуже дивна репутація - звичний і трохи нудний коренеплід. Морква складається з води та вуглеводів. Останні - завжди ланцюжки цукрів, пов'язані між собою. Але при цьому морква є умовно добрим джерелом клітковини: одна морква середнього розміру містить 2 г. Клітковина в цьому плані виступає буфером і цукри не так швидко всмоктуються в кров", - пояснює нутриціолог.

Морква часто має низький глікемічний індекс (від 16 до 60 залежно від зрілості та сорту), який є показником того, як швидко продукти підвищують рівень цукру в крові після їжі. Найнижчий ГІ у сирої молодої моркви, трохи вищий у вареної та найвищий - у пюре.

"Пектин - це основна форма розчинної клітковини у моркві. Це хороший пребіотик, те на чому приживається корисна мікрофлора. Розчинні волокна вміють знижувати рівень цукру в крові, уповільнюючи всмоктування цукру та крохмалю. Живлять корисні бактерії у кишківника", - каже Голобородько.

У моркві є нерозчинні волокна - целюлоза, геміцелюлоза та лігнін. Вони можуть знижувати ймовірність закрепу та сприяти регулярному випорожненню.

Які вітаміни є у моркві

У моркві багато корисних речовин, а саме:

вітамін А - це підтримка зору, також він важливий для зростання, розвитку та якісної імунної функції

- це підтримка зору, також він важливий для зростання, розвитку та якісної імунної функції вітамін B , раніше відомий як вітамін H, відіграє важливу роль у метаболізмі жирів та білків

, раніше відомий як вітамін H, відіграє важливу роль у метаболізмі жирів та білків вітамін K1 - важливий для згортання крові та у зв'язці з вітаміном D підтримує здоров'я кісток

- важливий для згортання крові та у зв'язці з вітаміном D підтримує здоров'я кісток калій - важливий мінерал контролю артеріального тиску

- важливий мінерал контролю артеріального тиску вітамін B6 - група пов'язаних вітамінів, B6 бере участь у перетворенні їжі на власне енергію

- група пов'язаних вітамінів, B6 бере участь у перетворенні їжі на власне енергію каротиноїди - це речовини з потужною антиоксидантною активністю, які пов'язані з покращенням імунної функції та зниженням ризику захворювань, включаючи хвороби серця, дегенеративні захворювання та деяка протекція від деяких видів онкології

- це речовини з потужною антиоксидантною активністю, які пов'язані з покращенням імунної функції та зниженням ризику захворювань, включаючи хвороби серця, дегенеративні захворювання та деяка протекція від деяких видів онкології бета-каротин - основний каротин в моркві, перетворюється на вітамін А. Жиророзчинний, без жирів не варто їсти

Основними рослинними сполуками моркви є: