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Нутрициолог объяснила, какой овощ с "плохой репутацией" на самом деле очень полезен

Четверг 18 января 2024 07:02
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Нутрициолог объяснила, какой овощ с "плохой репутацией" на самом деле очень полезен Что нужно знать о моркови (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Анастасия Голобородько

Многие относятся к моркови предвзято, потому что она вроде бы как содержит много углеводов, которыми не желательно злоупотреблять тем, кто бережет фигуру. Но на самом деле этот корнеплод содержит много витаминов, клетчатки и является очень полезным.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram.

Что нужно знать о моркови

"У моркови очень странная репутация - привычный и немного скучный корнеплод. Морковь состоит из воды и углеводов. Последние - всегда являются цепочкой сахаров, которые связанны между собой. Но при этом морковь является условно хорошим источником клетчатки: одна морковь среднего размера содержит 2 г. Клетчатка в этом плане выступает буфером и сахар не так быстро впитываются в кровь", - объясняет нутрициолог.

Морковь часто имеет низкий гликемический индекс (от 16 до 60 в зависимости от зрелости и сорта), являющийся показателем того, как быстро продукты повышают уровень сахара в крови после еды. Самый низкий ГИ в сырой молодой моркови, чуть выше в вареной и самый высокий - в пюре.

"Пектин - это основная форма растворимой клетчатки в моркови. Это хороший пребиотик, то на чем приживается полезная микрофлора. Растворимые волокна умеют снижать уровень сахара в крови, замедляя всасывание сахара и крахмала. Питают полезные бактерии в кишечнике", - говорит Голобородько.

В моркови есть нерастворимые волокна - целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин. Они могут снижать вероятность запора и способствовать регулярному стулу.

Какие витамины есть в моркови

В моркови много полезных веществ, а именно:

  • витамин А - это поддержка зрения, также он важен для роста, развития и качественной иммунной функции
  • витамин B, ранее известный как витамин H, играет важную роль в метаболизме жиров и белков
  • витамин K1 - важен для свертывания крови и в связке с витамином D поддерживает здоровье кистей
  • калий - важный минерал контроля артериального давления
  • витамин B6 - группа связанных витаминов, B6 участвует в превращении пищи в собственно энергию
  • каротиноиды - это вещества с мощной антиоксидантной активностью, которые связаны с улучшением иммунной функции и снижением риска заболеваний, включая болезни сердца, дегенеративные заболевания и некоторая протекция от некоторых видов онкооргии
  • бета-каротин - основной каротин в моркови, превращается в витамин А. Жирорастворимый, без жиров не стоит есть

Основными растительными соединениями моркови являются:

  • бета-каротин: оранжевая морковь супер богата бета-каротином. Всасывание сильнее (до 6,5 раз), если морковь приготовлена
  • альфа-каротин - антиоксидант, который, как и бета-каротин, частично превращается в витамин А
  • лютеин - один из самых распространенных антиоксидантов в моркови, важный для здоровья глаз
  • ликопин - яркий красный антиоксидант, содержащийся во многих красных фруктах и овощах, включая красную и пурпурную морковь, ликопин снижает риски развития онкологий и поддерживает сердечную функцию
  • полиацетилены - недавние исследования обнаружили в моркови биоактивные соединения, которые могут помочь защитить от лейкемии и других видов рака
  • антоцианы - мощные антиоксиданты, содержащиеся в темной моркови

Раньше мы писали о том, какой фрукт укрепляет кости и снижает давление.

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