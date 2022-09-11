Нутрициолог объяснила, на что важно обратить внимание в осеннем рационе
Сезонность года, как правило, корректирует и рацион человека, отражается на привычном меню и содержимом тарелок. И хотя на календарях у нас уже полторы недели как сентябрь, метеорологическая осень наступит с 21-23 чисел, поэтому нутрициолог дала полезные советы о питании в этот сезон.
Рекомендации предоставила известная украинская блогер и консультант по питанию Анастасия Голобородько в своем Instagram.
Эксперт обращает внимание на такие три пункта в осеннем рационе, которые позволят укреплять организм во время соответствующих климатических "вызовов", минимизировать риски набора лишнего веса или возникновения дефицита необходимых витаминов.
- Так как осенью еще является вполне плодородным сезоном, разнообразие овощей, зелени, фруктов, ягод, корнеплодов идеально. При этом есть опасность переедания сладкого, например инжира, винограда, сухофруктов.
"Контролируйте дозу сахара. Фрукт - хороший десерт после еды, если вы здоровы и тело уже получило нормальную порцию других ингредиентов", - рассказала нутрициолог.
- Поскольку солнечный день сокращается, вырабатываемый в нашем организме благодаря лучам светила витамина D становится меньше.
Поэтому специалист призывает чаще отправляться на прогулку, а также получать его из печени щепы и яиц (содержится в желтках, особенно если они жидкие). Также витамин D есть в сардинах, скумбриях, тунцах. А еще в небольших количествах в грибах: например, шиитаке, лесных, выращенных искусственно.
- Чем ниже падает температура и усиливается похолодание, тем больше резонно добавлять в рацион стимулирующие пряности, говорит эксперт.
Это может быть тмин, семена укропа, горчица, имбирь, корица, кардамон, фенхель, лавр.
"Локальный акцент: листовая зелень, капуста, тыква, батат, грибы, бобовые", - добавила фуд-терапевт.
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