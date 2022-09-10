Как выбрать натуральные продукты с пользой для здоровья: советы украинцам
Здоровое сбалансированное питание - это залог крепкого здоровья и хорошего самочувствия. Каждому украинцу это известно, однако бывает сложно найти натуральные товары с безвредным содержимым.
Подробнее о том, как выбирать натуральные продукты в магазине, читайте далее в материале Styler.
Внимательно изучайте состав
Здесь главный девиз - чем меньше, тем лучше. Если продукт действительно натуральный, то он не должен содержать длинного состава на этикетке.
Обращайте внимание и на то, что ингредиенты в составе указаны в порядке убывания. То есть если состав печенья возглавляет сахар, то его там больше всего из всего, и вряд ли это печенье станет полезным перекусом или десертом.
Чего точно не должно быть в составе пищевого продукта?
Чтобы любимая пища не приносила вреда организму, избегайте таких составляющих на упаковке:
- трансжиры и гидрогенизированные масла;
- различные виды сахара: сахароза, фруктоза, рисовый сироп и т. д;
- смалец;
- рафинированная мука (другие названия: белая, пшеничная или обогащенная мука);
- рафинированные масла: подсолнечное, рапсовое, кукурузное, соевое, сафлоровое.
Просматривайте маркировку товара
Не стоит сразу класть товар с надписями "эко", "био" и другими в корзину. Такие слова должны быть подтверждены соответствующими маркировками на упаковке. К ним относят "Белого лебедя", "цветок ЕС", "Зеленого журавлика" и др.
Примеры экологических маркировок
Полный перечень официально утвержденных маркировок можно найти в свободном доступе в Интернете.
Сезонные и локальные продукты - лучший выбор!
Диетологи убеждают, что лучше всего потреблять сезонные и локальные пищевые продукты. Ведь для их выращивания не нужно применять большое количество химических веществ либо доставлять из-за рубежа, для чего нередко овощи и фрукты собирают недозрелыми.
Мясо и рыба
На эту категорию продуктов стоит обратить внимание отдельно: при неправильном хранении или приготовлении ими можно отравиться.
Прежде всего проверяйте срок годности. Вакуумная упаковка может хранить рыбу и мясо до 20 дней. Если это специальная газовая среда, то срок хранения - максимум 5 дней.
Обязательно уточняйте у продавца, были ли продукты разморожены перед продажей. Если да, то вкус может немного отличаться от свежего. С замороженными товарами тоже будьте осмотрительны: их могли заморозить под конец срока придатка, чтобы не понести убытки.
Напомним, что ранее врачи назвали самое питательное мясо для человека.
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