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Нутриціолог пояснила, на що важливо звернути увагу в осінньому раціоні

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Неділя 11 вересня 2022 20:57
Нутриціолог пояснила, на що важливо звернути увагу в осінньому раціоні Фото: нутріціолог висловилася про харчування восени (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Сезонність року, як правило, коригує і раціон людини, відбивається на звичному меню і вмісті тарілок. І хоча на календарях у нас вже півтора тижня як вересень, метеорологічна осінь настане з 21-23 чисел, тому нутриціолог дала корисні поради про харчування в цей сезон.

Рекомендації надала відома українська блогерка і консультантка з харчування Анастасія Голобородько у своєму Instagram.

Експерт звертає увагу на такі три пункти в осінньому раціоні, які дозволять зміцнювати організм під час відповідних кліматичних "викликів", мінімізувати ризики набору зайвої ваги або виникнення дефіциту необхідних вітамінів.

  • Оскільки восени ще є цілком родючим сезоном, різноманітність овочів, зелені, фруктів, ягід, коренеплодів ідеально. При цьому є небезпека переїдання солодкого, наприклад інжиру, винограду, сухофруктів.

"Фрукт - хороший десерт після їжі, якщо ви здорові та тіло вже отримало нормальну порцію інших інгредієнтів", - розповіла нутриціолог.

  • Позаяк сонячний день скорочується, вітаміну D стає менше, адже він виробляється в нашому організмі завдяки променям світила.

Тому фахівець закликає частіше вирушати на прогулянку, а також отримувати його з печінки тріски і яєць (міститься в жовтках, особливо якщо вони рідкі). Також вітамін D є в сардинах, скумбріях, тунцях. А ще в невеликих кількостях в грибах: наприклад, шиїтаке, лісових, вирощених штучно.

  • Чим нижче падає температура і посилюється похолодання, тим більше резонно додавати в раціон стимулюючі прянощі, каже експерт.

Це може бути кмин, насіння кропу, гірчиця, імбир, кориця, кардамон, фенхель, лавр.

"Локальний акцент: листова зелень, капуста, гарбуз, батат, гриби, бобові", - додала фуд-терапевт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати натуральні продукти з користю для здоров'я.

Додамо, перед цим відомий кулінар Євген Клопотенко розповів, як скласти здорову тарілку для дитини.

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