"Это несложно": Клопотенко рассказал, что должно быть в здоровой тарелке ребенка

Эксперт по питанию дал пример здоровой тарелки ребенка

Половину порции должна составлять клетчатка (сезонные овощи, фрукты и зелень)

¼ тарелки - это сложные углеводы (гречка, пшено, перловая, пшеничная, кукурузная и овсяная каши, дикий рис)

¼ – белки (нежирное мясо, птица, рыба, нежирные молочные продукты, яйца). Животного белка должно быть больше, чем растительного.



Помните, что в адекватном количестве должны быть жиры, преимущественно растительные (орехи, семена, масла). Морская рыба – тоже прекрасно, как источник жиров. Масло, сметана, сливки, жирное мясо тоже могут быть, просто не больше 20 г/день.

Это здоровая тарелка питания и ее принцип прекрасно подойдет ребенку. Просто смотрите на этот список и выбирайте те продукты, которые у вас есть.



"Плюс готовьте вместе с ребенком. Это два важных элемента: давать ребенку здоровую пищу и готовить с ним", - резюмировал Клопотенко.