"Это несложно": Клопотенко рассказал, что должно быть в здоровой тарелке ребенка
Здоровое питание для ребенка очень важно. Правильная пища – это основа здоровых организма и психики.
Кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, как питаться ребенку, чтобы быть здоровым.
Эксперт по питанию дал пример здоровой тарелки ребенка
Половину порции должна составлять клетчатка (сезонные овощи, фрукты и зелень)
¼ тарелки - это сложные углеводы (гречка, пшено, перловая, пшеничная, кукурузная и овсяная каши, дикий рис)
¼ – белки (нежирное мясо, птица, рыба, нежирные молочные продукты, яйца). Животного белка должно быть больше, чем растительного.
Помните, что в адекватном количестве должны быть жиры, преимущественно растительные (орехи, семена, масла). Морская рыба – тоже прекрасно, как источник жиров. Масло, сметана, сливки, жирное мясо тоже могут быть, просто не больше 20 г/день.
Это здоровая тарелка питания и ее принцип прекрасно подойдет ребенку. Просто смотрите на этот список и выбирайте те продукты, которые у вас есть.
"Плюс готовьте вместе с ребенком. Это два важных элемента: давать ребенку здоровую пищу и готовить с ним", - резюмировал Клопотенко.
Напомним, что Клопотенко рассказал, как кормят украинских военных.
Кстати, в начале июля стало известно, что борщ был внесен в нематериальное наследие ЮНЕСКО.