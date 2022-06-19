ru ua
Вс, 19 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нутрициолог объяснил, можно ли ребенка с лишним весом ограничивать в еде

Новина українською →
Воскресенье 19 июня 2022 20:47
Нутрициолог объяснил, можно ли ребенка с лишним весом ограничивать в еде Фото: тренер-нутрициолог высказался о питании детей с лишним весом (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Уместно ли ограничивать в еде ребенка родителям, которые озабочены массой тела их чада, и насколько корректно распространенное мнение - мол, "подрастет - вытянется"? На самом деле малыши с лишним весом имеют в 5 раз больше шансов стать взрослым с ожирением.

Об этом рассказал известный тренер и блогер Виктор Мандзяк в своем Instagram.

Специалист обращает внимание, что обычно причина детского ожирения по своей сути не отличаются от взрослого - от переедания. Конечно, есть еще и такие факторы, как:

  • генетическая предрасположенность (наследственность),
  • нездоровые пищевые привычки,
  • низкая физическая активность,
  • хронический стресс,
  • депривация сна (недосыпание).

"Вы могли передать в наследство своему чаду хороший аппетит, экономный метаболизм - с этим ничего не сделаешь. А вот физическая активность и то, что ребенок ест - ваша абсолютная ответственность", - подчеркивает нутрициолог.

Родителям, которых беспокоит лишний вес ребенка, он рекомендует как главные "спасительные" средства побудить малыша к физической активности и следить за здоровым питанием.

"Отдайте ребенка в спортивную секцию, пустите во двор, пусть не залипает в ток-токе, пусть с детьми играет, бегает-прыгает... Уберите со стола колу-фанту, а еще лучше - из квартиры. Поставьте на стол фрукты и овощи", - советует Мандзяк и добавляет, что именно родители формируют пищевые привычки у ребенка.

Как рассказывает тренер, малышам с лишним весом худеть можно, но тут есть свои нюансы. Так, похудение невозможно без дефицита калорий, а ребенку для роста требуется профицит энергии.

"Похудение - недоедание, рост организма - переедание. Как быть, не остановит ли ограничения в пище рост и развитие организма? На самом деле, то, что ребенку нужно много есть для роста - сказочка. Если не учитывать первый год жизни, дополнительная энергия для роста организма составляет всего около 1% от общих потребностей в пище. Это где-то 20 ккал, это ничто", - говорит нутрициолог.

Нутрициолог объяснил, можно ли ребенка с лишним весом ограничивать в едеНутрициолог объяснил, можно ли ребенка с лишним весом ограничивать в едеНутрициолог объяснил, можно ли ребенка с лишним весом ограничивать в еде

Тренер-нутрицолог рассказал, можно ли ребенка ограничивать в еде (фото: скрин instagram.com/viktor_mandziak)

Напомним, ранее врач-диетолог дала советы, как приучить ребенка есть овощи.

Добавим также, перед этим доктор Комаровский рассказал, какие ягоды могут представлять опасность, поэтому их нельзя разрешать есть детям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровая еда Советы нутрициолога
LITE
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее