Как приучить ребенка есть овощи: лайфхаки от диетолога

В жизни почти каждого родителя бывает период, когда ребенок питается всего несколькими продуктами. Но иногда пищевая неофобия затягивается. Особое беспокойство вызывает ситуация, когда ребенок не любит овощи. Понятно, что причины тут могут быть разными и одним махом все не исправить.

Врач-диетолог Елена Мотова предложила в Instagram несколько универсальных идей и лайфхаков, которые помогут приучить ребенка есть больше овощей.

1. Проявляйте терпение и показывайте пример.

Если вы регулярно покупаете разные овощи, умеете вкусно их готовить и едите с удовольствием, то у ребенка есть самое главное - та пищевая среда, которая способствует здоровому питанию. На моей кухне взгляд в первую очередь притягивает большое красивое блюдо с овощами и фруктами (которые каждый день меняются). И это тоже элемент здоровой пищевой среды.

2. Помните тарелку здорового питания из трех или четырех секций, которые обозначают разные пищевые группы?

Как показало исследование ученых из Пенсильванского университета, замена части другой пищи овощами (и фруктами) вполне себе работающая стратегия. Легче всего это сделать со специальной тарелкой с отдельными секциями, где можно наглядно показать ребенку, что и куда мы кладем.

3. Привлекайте детей (даже самых маленьких) к покупке и приготовлению овощей.

Планируйте трапезы вместе с ребенком, дайте ему вымыть помидоры, нарезать ножницами зелень, попробовать сырую цветную капусту или морковку, которую подготовили для рагу. Вообще, исследовательский инстинкт плюс семейный квест по организации питания перешибают любую неофобию.

4. Предоставьте ребенку право выбирать и постепенно расширяйте рацион.

Например, в магазине попросите ребенка выбрать овощ, который он хочет попробовать и дома что-нибудь вместе из него приготовьте. Другой вариант ограниченного выбора: не абстрактное "что ты хочешь?", а "будешь со мной яблоко или морковку?"

5. Вкусные овощи (и фрукты) - это не просто скучная правильная еда, это лакомство.

6. Можно "прятать" овощи в другие блюда, особенно в сладкую выпечку.

7. Голод - лучшая приправа.

Как сделать, чтобы ваш ребенок ел больше овощей (фото: instagram.com/dietologymotova)