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Нутриціолог назвала рибу, яка становить небезпеку для здоров'я людини

Четвер 28 березня 2024 10:38
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Нутриціолог назвала рибу, яка становить небезпеку для здоров'я людини Яка риба становить небезпеку для організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Риба дуже корисна для організму, але деякі види можуть нашкодити організму. Все через забруднені водойми, адже це проблема не тільки екології, а набагато ширшого характеру.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Тетяни Ярмошук.

Чим це небезпечно

За словами нутриціолога, небезпечно це тим, що риба та морепродукти із забруднених водойм накопичують в собі важкі метали, потім вони потрапляють на стіл, а тоді в організм.

Також експерт назвала види риб, які є особливо забрудненими та можуть нести небезпеку для здоров’я. До риб з великою кількістю ртуті або інших важких металів відносять:

  • риба-меч
  • акула
  • палтус
  • пангасіус
  • тилапія

Нутриціолог назвала рибу, яка становить небезпеку для здоров'я людиниРиба-меч (фото: wikipedia)

Нутриціолог назвала рибу, яка становить небезпеку для здоров'я людини

Акула (фото: wikipedia)

Нутриціолог назвала рибу, яка становить небезпеку для здоров'я людиниПалтус (фото: wikipedia)

Нутриціолог назвала рибу, яка становить небезпеку для здоров'я людиниПангасіус (фото: wikipedia)

Нутриціолог назвала рибу, яка становить небезпеку для здоров'я людиниТилапія (фото: wikipedia)

Яка риба безпечна

Атлантичний блакитний тунець - це найбільший тунець, а чим більша рибина, тим більше вона накопичує в собі важких металів. При купівлі консервованого тунця звертайте увагу на те, який сорт ви купуєте.

Більш безпечними є альбакор та смугастий тунець. Варто обирати тунець у своєму соку, тому що якість олії ви не можете проконтролювати, та й через тривале зберігання олія може почати окислюватися, тому такий продукт вже стає небезпечним для вживання.

"Одноразове вживання цих видів риб швидше за все ніяк не вплине на ваше здоров’я, проте, регулярне вживання може суттєво погіршити його", - йдеться у повідомленні.

Слід враховувати, що понад 90% риби на прилавках приїздить до нас мороженою і тут вже розморожують. Охолоджену знайти - рідкість, оскільки ця риба швидко псується.

Найкориснішою та найдоступнішою рибою є та, яка є найбільш доступною для кожного з нас - це оселедець і скумбрія. Така риба підійде і в консервованому виді, і у власному соку.

Раніше ми повідомляли, як вибрати якісного хека, щоб він не був як "вата".

Також ми писали, як купити в магазині якісний оселедець, щоб не отруїтися.

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