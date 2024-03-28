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Нутрициолог назвала рыбу, которая представляет опасность для здоровья человека

Четверг 28 марта 2024 10:38
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Нутрициолог назвала рыбу, которая представляет опасность для здоровья человека Какая рыба представляет опасность для организма (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Рыба очень полезна для организма, но некоторые виды могут навредить организму. Все из-за загрязненных водоемов, ведь это проблема не только экологии, а гораздо более широкого характера.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Татьяны Ярмошук.

Чем это опасно

По словам нутрициолога, опасно это тем, что рыба и морепродукты из загрязненных водоемов накапливают тяжелые металлы, затем они попадают на стол, а затем в организм.

Также эксперт назвала виды рыб, которые особенно загрязнены и могут представлять опасность для здоровья. К рыбам с большим количеством ртути или других тяжелых металлов относят:

  • рыба-меч
  • акула
  • палтус
  • пангасиус
  • тилапия

Нутрициолог назвала рыбу, которая представляет опасность для здоровья человекаРыба-меч (фото: wikipedia)

Нутрициолог назвала рыбу, которая представляет опасность для здоровья человека

Акула (фото: wikipedia)

Нутрициолог назвала рыбу, которая представляет опасность для здоровья человекаПалтус (фото: wikipedia)

Нутрициолог назвала рыбу, которая представляет опасность для здоровья человекаПангасиус (фото: wikipedia)

Нутрициолог назвала рыбу, которая представляет опасность для здоровья человекаТилапия (фото: wikipedia)

Какая рыба безопасна

Атлантический голубой тунец - это самый большой тунец, а чем больше рыба, тем больше она накапливает в себе тяжелых металлов. При покупке консервированного тунца обращайте внимание на то, какой сорт вы приобретаете.

Более безопасны альбакор и полосатый тунец. Следует выбирать тунец в своем соке, потому что качество масла вы не можете проконтролировать, да и из-за длительного хранения масло может начать окисляться, поэтому такой продукт уже становится опасным для употребления.

"Одноразовое употребление этих видов рыб скорее всего никак не повлияет на ваше здоровье, однако регулярное употребление может существенно ухудшить его", - говорится в сообщении.

Следует учитывать, что более 90% рыбы на прилавках приезжают к нам мороженой и здесь уже размораживают. Охлажденную найти - редкость, поскольку эта рыба быстро портится.

Самой полезной и доступной рыбой является та, которая наиболее доступна для каждого из нас - это сельдь и скумбрия. Такая рыба подойдет и в консервированном виде, и в собственном соке.

Раньше мы сообщали, как выбрать качественного хека, чтобы он не был как "вата".

Также мы писали, как купить в магазине качественную сельдь, чтобы не отравиться.

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