Нутрициолог назвала рыбу, которая представляет опасность для здоровья человека

Рыба очень полезна для организма, но некоторые виды могут навредить организму. Все из-за загрязненных водоемов, ведь это проблема не только экологии, а гораздо более широкого характера.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Татьяны Ярмошук .

Чем это опасно

По словам нутрициолога, опасно это тем, что рыба и морепродукты из загрязненных водоемов накапливают тяжелые металлы, затем они попадают на стол, а затем в организм.

Также эксперт назвала виды рыб, которые особенно загрязнены и могут представлять опасность для здоровья. К рыбам с большим количеством ртути или других тяжелых металлов относят:

рыба-меч

акула

палтус

пангасиус

тилапия

Рыба-меч (фото: wikipedia)

Акула (фото: wikipedia)

Палтус (фото: wikipedia)

Пангасиус (фото: wikipedia)

Тилапия (фото: wikipedia)

Какая рыба безопасна

Атлантический голубой тунец - это самый большой тунец, а чем больше рыба, тем больше она накапливает в себе тяжелых металлов. При покупке консервированного тунца обращайте внимание на то, какой сорт вы приобретаете.

Более безопасны альбакор и полосатый тунец. Следует выбирать тунец в своем соке, потому что качество масла вы не можете проконтролировать, да и из-за длительного хранения масло может начать окисляться, поэтому такой продукт уже становится опасным для употребления.

"Одноразовое употребление этих видов рыб скорее всего никак не повлияет на ваше здоровье, однако регулярное употребление может существенно ухудшить его", - говорится в сообщении.

Следует учитывать, что более 90% рыбы на прилавках приезжают к нам мороженой и здесь уже размораживают. Охлажденную найти - редкость, поскольку эта рыба быстро портится.

Самой полезной и доступной рыбой является та, которая наиболее доступна для каждого из нас - это сельдь и скумбрия. Такая рыба подойдет и в консервированном виде, и в собственном соке.