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Нутриціолог назвала продукти, які призводять до ожиріння та діабету

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Середа 07 червня 2023 16:45
Нутриціолог назвала продукти, які призводять до ожиріння та діабету Які продукти шкідливі для організму (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вживання деяких продуктів може призвести до ожиріння, діабету та серцево-судинних хвороб. Необхідно такі продукти категорично виключити з раціону, щоб не шкодити здоров'ю.

Про це повідомила нутриціолог Софія Мельнік в Instagram.

Соняшникова олія

Продукт містить величезну концентрацію омега 6.

"Баланс омега-3 надважливий в нашому організмі, це як вимикач. Омега 6 - запускає каскад запальних реакцій, щоб імунна система помітила та почала роботу, а омега 3 - його вимикає, коли вже процес відновлення почався", - йдеться у повідомленні.

Отже, коли омега-6 в десятки разів більше, то виникають хронічні запалення, що призводить до серйозних проблем зі здоров’ям.

Льодяники

У складі льодяників міститься величезна кількість цукру та барвників з ароматизаторами. В результаті різко піднімається рівень глюкози в крові, а це свою чергу підіймає інсулін до критичних показників.

Тому вся зайва глюкоза відкладається у вигляді жирів навколо талії та призводить до зайвої ваги, ожиріння, діабету та серцево-судинного захворювання.

Маргарин

Це гідрогенізовані жири, які не окислюються, довго не псуються, тому вони мають дуже довгі строки придатності. Через це вони використовуються в масовому виробництві хлібобулочних виробів, фас-фуду, снеків та соусів.

Нутриціолог каже, що в пачці чипсів 50% - трансжири. Така кількість призводить до зниження ЛПВЩ (хорошого холестерину) та підвіщують ЛПНЩ (поганий холестерин).

Нутриціолог радить ще в магазині читати склад продуктів, щоб не шкодити своєму здоров'ю.

Раніше ми повідомляли, які 5 продуктів заборонено їсти перед сном, щоб не нашкодити організму.

Також ми писали, чи потрібно чистити печериці перед приготуванням.

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