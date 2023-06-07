Нутрициолог назвала продукты, приводящие к ожирению и диабету

Употребление некоторых продуктов может привести к ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Необходимо такие продукты исключить из рациона, чтобы не вредить здоровью.

Об этом сообщила нутрициолог София Мельник в Instagram .

Подсолнечное масло

Продукт содержит большую концентрацию омега 6.

"Баланс омега-3 очень важен в нашем организме, это как выключатель. Омега 6 - запускает каскад воспалительных реакций, чтобы иммунная система заметила и начала работу, а омега 3 - его выключает, когда процесс восстановления уже начался", - говорится в сообщении.

Итак, когда омега-6 в десятки раз больше, то возникают хронические воспаления, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Леденцы

В составе леденцов содержится огромное количество сахара и красителей с ароматизаторами. В результате резко поднимается уровень глюкозы в крови, а это, в свою очередь, поднимает инсулин до критических показателей.

Поэтому вся лишняя глюкоза откладывается в виде жиров вокруг талии и приводит к лишнему весу, ожирению, диабету и сердечно-сосудистому заболеванию.

Маргарин

Это гидрогенизированные жиры, которые не окисляются, долго не портятся, поэтому у них очень длинные сроки годности. Из-за этого они используются в массовом производстве хлебобулочных изделий, фаст-фуде, снеков и соусов.

Нутрициолог говорит, что в пачке чипсов 50% - трансжири. Такое количество приводит к снижению ЛПВП (хорошего холестерина) и повышению ЛПНП (плохого холестерина).

Нутрициолог советует в магазине читать состав продуктов, чтобы не вредить своему здоровью.