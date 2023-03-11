Нутриціолог назвала продукти, які потрібно завжди мати вдома

Універсальний набір продуктів, як і базовий гардероб, потрібен для того, щоб істотно полегшити тобі життя. Тому є деякі базові продукти, які повинні бути на кожній кухні.
Про це повідомила нутриціолог Інна Цікава в Instgram.
За її словами, є певний перелік продуктів, з яких можна приготувати будь-які страви.
Яйця
Такий продукт є універсальним, адже за допомогою нього можна приготувати смачний сніданок.
Крупи для гарніру
У список входить гречка, рис, плющена вівсянка, кукурудзяна крупа та пшоно.
Макарони
Нутриціолог радить обирати саме макарони з твердих сортів пшениці.
Борошно
Експерт радить обирати рисове, цільнозернове, нутове (додається в овочеві оладки), кукурудзяне, гречане, або вівсяне.
Бобові
Нут (можна приготувати нутові оладки), червона сочевиця (в крем-супи), квасоля (в суп та салат).
Овочі
Все залежиться від сезону. Загалом можна обирати моркву, цибулю, картоплю, буряк, капусту та гарбуз.
Фрукти
Основними є яблука, хурма, банани, цитрусові і ківі.
Горіхи та насіння
Найкраще обирати мигдаль, волоський горіх, насіння гарбуза, льону, соняшникове, кунжут та кокосову стружку.
Олія
Нутриціолог радить обирати оливкову та кокосову олію.
Пакетований сік
Такий напій не є натуральним. У магазинному соку немає нічого корисного, в ньому є тільки барвники, консерванти і величезна кількість цукру.
Очищені овочі у вакуумній упаковці
У них немає нічого шкідливого, але купувати їх не варто все одно. Річ у тім, що навіть по акції вони виходять дуже дорогими.
Краще купити неочищені овочі, помити їх самостійно та підготувати до вживання.
Нарізка
У сирні та м'ясні нарізки кладуть ті продукти, які вже полежали достатню кількість часу.
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