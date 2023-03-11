Нутрициолог назвала продукты, которые нужно всегда иметь дома

Что должно быть

По ее словам, есть определенный список продуктов, из которых можно приготовить любые блюда.

Яйца

Такой продукт универсален, ведь с помощью него можно приготовить вкусный завтрак.

Крупы для гарнира

В список входит гречка, рис, плющенная овсянка, кукурузная крупа и пшено.

Макароны

Нутрициолог советует выбирать именно макароны из твердых сортов пшеницы.

Мука

Эксперт советует выбирать рисовое, цельнозерновое, нутовое (добавляется в овощные оладьи), кукурузное, гречневое или овсяное.

Бобовые

Нут (можно приготовить нутовые оладьи), красная чечевица (в крем-супы), фасоль (в суп и салат).

Овощи

Все зависит от сезона. В целом можно выбирать морковь, лук, картофель, свеклу, капусту и тыкву.

Фрукты

Основными являются яблоки, хурма, бананы, цитрусовые и киви.

Орехи и семена

Лучше выбирать миндаль, грецкий орех, семена тыквы, льна, подсолнечное, кунжут и кокосовую стружку.

Масло

Нутрициолог советует выбирать оливковое и коксовое масло.

Какие продукты не стоит покупать

Пакетированный сок

Такой напиток не является натуральным. В магазинном соке нет ничего полезного, в нем есть только красители, консерванты и множество сахара.

Очищенные овощи в вакуумной упаковке

У них нет ничего вредного, но покупать их не следует все равно. Дело в том, что даже по акции они получаются очень дорогими.

Лучше купить неочищенные овощи, помыть их самостоятельно и подготовить к употреблению.

Нарезка

В творожные и мясные нарезки кладут продукты, которые уже полежали достаточное количество времени.